Đề xuất các chính sách phù hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của các thành viên trong Hội đồng; nêu rõ, qua thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến đều nhấn mạnh tác động sâu rộng của chính sách thuế quan Hoa Kỳ đối với tình hình thế giới hiện nay, do đó, cần tiếp tục cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực khác; đẩy mạnh hợp tác với khu vực Vùng Vịnh, Nam Mỹ; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng xanh hóa, số hóa, kinh tế tuần hoàn trong xuất nhập khẩu; tăng cường đầu tư ra các nước; có các chính sách giữ chân các nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư vào công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên quan vấn đề bất động sản, Thủ tướng cho rằng đây là động lực cho tăng trưởng, do đó, cần giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề cung cầu, tài khóa, đất đai…; cho biết các bộ, ngành cũng đang tích cực xử lý liên quan vấn đề pháp lý, chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội, góp phần giải tỏa bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản. Thủ tướng giao Hội đồng cần nghiên cứu vấn đề bất động sản một cách toàn diện, bài bản.

Về giải pháp bảo đảm tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, kích cầu sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; đa dạng hóa các nguồn tín dụng, tăng cường nguồn trái phiếu tập trung vào các công trình, dự án lớn.

Về vấn đề cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá, cần phải có giải pháp chủ động phòng ngừa khi tỷ giá biến động; có giải pháp đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công 100% năm nay.

Liên quan vấn đề vàng, Hội đồng đã nêu một số vấn đề, giải pháp, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến, nghiên cứu các giải pháp này, sử dụng các công cụ sẵn có, thực hiện cân bằng cung cầu, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn buôn lậu.

Thủ tướng lưu ý kinh nghiệm điều hành những năm qua cho thấy cần bản lĩnh, không được hoang mang, dao động trước những vấn đề đột xuất, bất ngờ; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với bất cứ vấn đề gì. Phân tích, đánh giá để củng cố niềm tin, tăng cường bản lĩnh phản ứng chính sách; giải quyết các dự án tồn đọng; tăng cường kiểm soát rủi ro toàn diện của nền kinh tế.

Về vấn đề tỷ giá, cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hóa để có thặng dư thương mại; xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch; kiểm soát vấn đề buôn lậu, chống đầu cơ vào vàng, USD.

Cần kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa; tổ chức các hội chợ để tăng cường giao lưu hàng hóa, kết nối cung cầu; có các chính sách thuế phù hợp hơn với tình hình; giảm thuế, phí, lệ phí...

Đối với vấn đề chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, Thủ tướng đồng tình với các nhận định có áp lực ở cấp cơ sở hiện nay, do đó cần phải giải tỏa áp lực này bằng các giải pháp như tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý; giáo dục tinh thần yêu nước vì nhân dân phục vụ; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ hiệu quả hơn; tập huấn cán bộ, cái gì cần làm trước thì làm ngay; tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi phân bổ nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường năng lực toàn diện cho trung tâm phục vụ hành chính công. Về vấn đề giải quyết trụ sở cần bảo đảm hợp lý, hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển ở cơ sở.

Về các khuyến nghị về phát triển, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng đồng bộ cho chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nhân lực cho chuyển đổi số, đẩy mạnh “Bình dân học vụ số”, bảo đảm thực hiện tốt Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số, công dân số; có các chính sách ưu tiên cho hoạt động cho trung tâm phục vụ hành chính công.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác công-tư; số hóa trong điều hành, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng.

Về vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, Thủ tướng cho rằng cần có chính sách hỗ trợ; phải lành mạnh hóa hộ kinh doanh bằng các biện pháp, quá trình làm cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh, trong đó có chính sách thuế trên cơ sở có đánh giá tác động, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.