Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 178 và Nghị định 67

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đến hết ngày 30/8/2025. Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 8/9/2025 để cơ quan này tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Hải, Đà Nẵng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG) 

Ngày 4/9, Bộ Nội vụ có công văn số 7461/BNV-TCBC về việc báo cáo kết quả Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các bộ, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, trong đó yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 31/8/2025.

Để có cơ sở báo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung sau.

Thứ nhất, kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đến hết ngày 30/8/2025.

Thứ hai, đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách, chế độ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để xử lý.

Thứ ba, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Báo cáo của bộ, ban, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 8/9/2025 để cơ quan này tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết 268/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/8/2025về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho biết, công tác cán bộ, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ sau sắp xếp được triển khai kịp thời, minh bạch.

Đến ngày 19/8/2025, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc. Tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người; trong đó 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định.

