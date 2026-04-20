Đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ cụ thể

Tham gia hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các sở, ngành liên quan.

Siết kỷ cương, tạo đột phá từ cơ sở

Trong tháng 4/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn địa phương, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác tuyên giáo, dân vận được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, sự kiện lớn và nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố đồng thuận xã hội. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai chặt chẽ, khoa học với 302 trường hợp được điều động, bổ nhiệm; kết nạp 88 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác văn phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số được chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 93%. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động tích cực, phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, vai trò điều hành quyết liệt tiếp tục được thể hiện rõ nét. Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đạt hơn 5.055 tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán và tăng 10,1% so với cùng kỳ; chi ngân sách ước đạt gần 4.479 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.345 tỷ đồng, tăng 26,7%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 884,3 tỷ đồng, tương đương 14,6% kế hoạch.

Du lịch tăng trưởng ấn tượng với 774 nghìn lượt khách trong tháng 4, tăng 29,7%; doanh thu đạt khoảng 1.689 tỷ đồng, gấp 1,6 lần. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp duy trì ổn định; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo có bước tiến. Hoạt động đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bước sang tháng 5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy xác định yêu cầu tiếp tục tăng tốc, tạo đột phá mạnh mẽ hơn. Trọng tâm là triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn kéo dài. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Trong đó, nhấn mạnh việc đôn đốc các địa phương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý tài sản công; hoàn thành dự toán thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất gắn với giải phóng mặt bằng. Đồng thời, kiến nghị tăng cường cán bộ có chuyên môn về đất đai, tài chính cho cơ sở; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo địa phương.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù theo hướng tinh gọn; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp.

Nâng hiệu quả thực thi nhiệm vụ tháng 5

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2026, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ cụ thể.

Về công tác tham mưu, Văn phòng Thành ủy được giao rà soát, cập nhật các quy định mới. Đối với UBND thành phố, trong tháng 5 cần hoàn thành việc điều chỉnh chương trình hành động phù hợp thực tiễn; đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và triển khai các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; sớm ban hành các quy định về phân cấp, phân quyền, tạo cơ sở để các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Về công tác cán bộ, yêu cầu tiếp tục điều động, bố trí cán bộ cấp thành phố về các địa phương còn thiếu, yếu; cán bộ biệt phái phải trực tiếp tham gia xử lý công việc, tạo chuyển biến thực chất, không chỉ dừng ở vai trò hướng dẫn, hỗ trợ. Đồng thời, khẩn trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các sở, ngành và địa phương; phát huy vai trò người đứng đầu với tư duy chiến lược, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện; sớm ban hành chính sách đối với cán bộ điều động, luân chuyển, nhất là về điều kiện lưu trú, đi lại, bảo đảm yên tâm công tác.

Bí thư Thành ủy yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong tháng 5/2026 theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực điều hành kinh tế, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hệ thống logistics, nhất là tại cảng Chân Mây nhằm giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất; giao UBND thành phố tổ chức đánh giá toàn diện, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể, gắn với giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân đầu tư công.

Về đầu tư công, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt đối với các dự án chậm triển khai; làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân, tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, rà soát toàn bộ các dự án, chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra; đối với các nội dung còn thiếu phải thực hiện thanh tra bổ sung, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Công tác quản lý mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai còn bất cập, cần sớm được chấn chỉnh. Ban Thường vụ sẽ nghe báo cáo chuyên đề trong tháng 5 để đề ra giải pháp quản lý theo hướng khoa học, hiệu quả, bền vững, gắn với phát triển cảnh quan và sinh kế.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần chú trọng tổ chức tốt các kỳ thi và định hướng phân luồng học sinh theo hướng hiệu quả, gắn học văn hóa với học nghề, phù hợp thực tiễn.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cấp xã, phường phải được đổi mới theo hướng thiết thực, tránh chồng chéo, hình thức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban Thường vụ tăng cường giám sát lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm, trì trệ. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung giải ngân kịp thời các nguồn lực cho an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.