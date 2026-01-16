Hơn 300 cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn: Mọi khâu chuẩn bị phải được triển khai ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế)

Bộ Y tế đã huy động hơn 300 cán bộ y tế phục vụ Đại hội; các bệnh viện, viện có giường bệnh trên địa bàn Hà Nội đã bố trí sẵn sàng 5 đến 10 giường cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi được yêu cầu; mỗi bệnh viện, viện bố trí tối thiểu một tổ y tế, xe cứu thương trực 24/24 giờ từ 13 giờ ngày 18/1 đến khi kết thúc Đại hội, sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện.

Bên cạnh đó, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) cũng bố trí 9 tổ y tế và 1 đội cứu trợ thảm họa, Cục Y tế (Bộ Công an) bố trí 1 tổ y tế phục vụ Đại hội. Trong những ngày diễn ra Đại hội, các thành viên Hội đồng chuyên môn sẽ luân phiên trực để kịp thời ứng phó và quyết định các hoạt động về công tác y tế. Các phương án phòng chống dịch và phòng chống ngộ độc thực phẩm cũng đã được các cán bộ y tế sẵn sàng thực hiện. Tiểu ban y tế đã xây dựng Sổ tay y tế và phát cho các đơn vị liên quan để công tác thông tin và điều phối được diễn ra thuận tiện…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát tiến độ thực hiện hơn 30 đầu mục công việc bảo đảm công tác phục vụ Đại hội. Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các chuyên gia đầu ngành, các cán bộ y tế phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, chuyên môn để bảo đảm công tác y tế diễn ra an toàn nhất.

