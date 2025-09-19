Tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI

Tổng duyệt chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI

Nội dung tổng duyệt gồm toàn bộ các phần của Đại hội: chương trình văn nghệ chào mừng, nghi thức chào cờ, phóng sự kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, tham luận của các điển hình tiên tiến, cùng công tác trao thưởng và biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc. Đại hội năm nay sẽ vinh danh nhiều cá nhân, đơn vị có đóng góp tiêu biểu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng, sản xuất, kinh doanh… với các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND thành phố và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Qua buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã rà soát chi tiết, bảo đảm chương trình diễn ra đúng kịch bản, tạo khí thế lan tỏa phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Huế văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo cho sự kiện chính thức diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030 sẽ chính thức diễn ra lúc 8h, thứ sáu, ngày 26/9/2025 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố. Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.