Bế mạc Hội nghị Trung ương 13

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt nội dung các Văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế-hạ tầng-nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021–2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2026 và tài chính-ngân sách 2026–2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi-kiểm tra-đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác các bộ theo thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta hoàn thành chương trình Hội nghị 13 với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới. Thuận lợi rất lớn đang mở ra: Kết quả năm 2025 tích cực, mô hình chính quyền 3 cấp vận hành thông suốt, không gian phát triển sau sắp xếp đang bổ trợ lẫn nhau, 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang mở đường. Đồng thời, thách thức cũng không hề nhỏ: Cạnh tranh chiến lược, thay đổi chính sách quốc tế, biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số và xanh. Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, để đất nước phát triển từng ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít-làm nhiều-quyết liệt-hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ với những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt và biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11. Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra.