Bão Fung-Wong đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm nay

Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 14 phát lúc 5 giờ ngày 10/11/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (10/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 119,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25km/giờ.

Đến 4 giờ sáng mai (11/11), bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 117,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ sáng 12/11, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc, khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ sáng 13/11, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ vĩ bắc; 126,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông bắc khu vực đảo Đài Loan, sau đó suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cơ quan khí tượng dự báo, bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, trên biển, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo nhandan.vn
