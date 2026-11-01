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ClockThứ Năm, 05/11/2026 13:28

406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

HNN.VN - Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo trực tuyến về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

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 Tại điểm cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Buổi họp báo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tại TP. Hà Nội đến các điểm cầu tại các địa phương. Tham dự tại điểm cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có đồng chí Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; cùng các biên tập viên, phóng viên trong cơ quan.

Theo thông tin tại họp báo, đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, trong đó có 282 hoạt động văn hóa, nghệ thuật; 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm quảng bá, phát triển văn hóa đọc và tổ chức giao lưu cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11/2026.

Tại TP. Huế, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 24/11 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Nổi bật là triển lãm Trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026” tại công viên dọc bờ Bắc sông Hương; các hoạt động trải nghiệm trò chơi cung đình, dân gian tại Đại Nội Huế; triển lãm mỹ thuật, giới thiệu thơ Ngự chế của vua Thiệu Trị qua công nghệ số và giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong hai ngày 23 và 24/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, không gian văn hóa cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật tôn vinh Nhã nhạc cung đình Huế và chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam...

 
Tin, ảnh: Đăng Trình
 Từ khóa:
Ngày Văn hóa Việt Namlễ hộihọp báoTP. HuếNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
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