Thắp lên ngọn lửa tri ân

Đoàn viên, thanh niên phường Thuận Hóa hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Góp sức

Giữa tháng Bảy, tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn phường Thuận Hóa, từ sáng sớm đã có mặt đông đảo đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện. Mỗi người một phần việc, cùng chung mong muốn góp sức trong hành trình tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Các đoàn viên đã nhiệt tình hỗ trợ thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin, sắp xếp khu vực tiếp đón, hỗ trợ người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ông Lê Thanh Hữu, thân nhân một liệt sĩ chưa xác định được danh tính chia sẻ: “Các cháu đoàn viên hướng dẫn rất tận tình, chu đáo, giúp chúng tôi bớt nhiều bỡ ngỡ. Gia đình luôn hy vọng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của khoa học công nghệ, sẽ có ngày tìm lại được người thân sau bao năm mong đợi”.

Theo anh Đỗ Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đoàn phường Thuận Hóa, thu nhận mẫu sinh phẩm để phân tích ADN không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là dịp để tuổi trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng góp phần đồng hành cùng các gia đình trên hành trình tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Không chỉ tại phường Thuận Hóa, đoàn thanh niên nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Huế tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia hỗ trợ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng thời hưởng ứng Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát động.

Lan tỏa nghĩa tình

Nếu việc hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN góp phần ý nghĩa trong hành trình tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ thì trên khắp các xã, phường của TP. Huế, những ngày tháng Bảy cũng đang rộn ràng các hoạt động tri ân bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Đoàn phường Kim Trà phối hợp với Viettel Huế thực hiện công trình thanh niên “Hoa tri ân - Nghĩa tình tháng bảy” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Chữ. Hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, nhân viên Viettel Huế đã đồng loạt thay mới hoa trên các phần mộ liệt sĩ, vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên nghĩa trang.

Tại Quảng Điền, tuổi trẻ địa phương phối hợp thay mới 116 bông hoa sen tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sịa và 40 bông hoa sen tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Thọ, góp phần chăm sóc, gìn giữ không gian tưởng niệm trang nghiêm, sạch đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, chuỗi hoạt động tri ân năm nay được Thành đoàn Huế triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, các cấp bộ đoàn còn phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các gia đình chính sách. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống tại các “địa chỉ đỏ”, nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử cách mạng.

Điểm nhấn của chương trình tri ân năm nay là việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động giáo dục truyền thống. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh số hóa di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh, xây dựng bản đồ số các “địa chỉ đỏ”, đồng thời phục dựng ảnh các anh hùng liệt sĩ để trao tặng gia đình người có công. Những cách làm mới đã góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, đồng thời giúp thế hệ trẻ tiếp cận truyền thống bằng phương thức gần gũi, hiện đại.

Song hành cùng các hoạt động trực tiếp, từ ngày 26 đến 27/7, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã đồng loạt chia sẻ thông điệp “Tuổi trẻ Huế - Thắp lên ngọn lửa tri ân, tô thắm nghĩa tình” trên không gian mạng thông qua hình ảnh ngọn nến điện tử. Cách làm này đã lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, đưa hoạt động tri ân đến gần hơn với cộng đồng bằng phương thức hiện đại.