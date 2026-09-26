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Tuyên dương 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu cấp thành phố

HNN.VN - Chiều 26/9, Thành đoàn tổ chức chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp thành phố.

Xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh, tri thức và trách nhiệmHơn 60 học sinh, sinh viên được tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyệnTuyên dương 21 “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh

 Đại diện Thành đoàn và Đại học Huế trao bằng khen cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2026.

Các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên. Đồng thời, tạo môi trường để các em xác định mục tiêu, chủ động phấn đấu và từng bước hoàn thiện bản thân.

Dịp này, Thành đoàn tuyên dương 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu có quá trình phấn đấu, rèn luyện và đạt thành tích nổi bật. Trong đó, 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 36 sinh viên đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng”; 36 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 4 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố năm 2026.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết, danh hiệu được trao hôm nay là sự ghi nhận những nỗ lực của học sinh, sinh viên trong chặng đường đã qua. Đồng thời, cũng đặt ra những mục tiêu mới trong học tập và rèn luyện. Bí thư Thành đoàn mong muốn các học sinh, sinh viên tiếp tục học tập với tinh thần cầu thị, rèn luyện tự giác, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội và các hoạt động vì cộng đồng. Từ chương trình hôm nay, các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cần tiếp tục được lan tỏa trong các trường học để những danh hiệu này trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo học sinh, sinh viên thành phố Huế.
Minh Nguyên - Ngọc Phúc
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