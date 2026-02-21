Học sinh Việt Nam. (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Dấu mốc quan trọng của giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 22/2, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn đại biểu giáo dục Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, sẽ chính thức khai trương Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 vào ngày 23/2.

APAIE 2026 diễn ra từ ngày 23/2 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), có khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc) cách đây 30 năm, Hội nghị và Triển lãm APAIE là một trong bốn sự kiện quốc tế lớn nhất về giáo dục quốc tế toàn cầu, bên cạnh Hội nghị và Triển lãm NAFSA (Hoa Kỳ), EAIE (châu Âu) và AIEC (Australia).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Giáo dục tại APAIE 2026 đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam nói chung, trong đó giáo dục đại học giữ vai trò tiên phong, thể hiện sự chuyển đổi từ hình thức tham gia riêng lẻ của từng cơ sở giáo dục sang cách tiếp cận ở tầm quốc gia, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Thông điệp chính của Việt Nam tại sự kiện là giới thiệu một nền giáo dục đại học năng động, chú trọng chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại APAIE 2026, dưới sự chủ trì của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới các mục tiêu trọng tâm, gồm: tăng cường tuyển sinh quốc tế và thu hút các chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học xuất sắc trên thế giới đến Việt Nam làm việc; quảng bá chất lượng giáo dục đại học và sau đại học của Việt Nam; thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong trao đổi giảng viên, sinh viên; tăng cường nhận diện và uy tín thương hiệu giáo dục đại học Việt Nam trên thị trường toàn cầu; tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế; và thu hút các nguồn lực và đối tác quốc tế tham gia đầu tư, phát triển giáo dục tại Việt Nam.

17 cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu tham gia triển lãm

Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại APAIE 2026 quy tụ sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tiêu biểu, đại diện cho sự đa dạng và thế mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng, gồm:

Nhóm các đại học lớn và cơ sở đào tạo trọng điểm: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với thế mạnh về đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao công nghệ; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) với thế mạnh trong đào tạo kinh tế, tài chính và phát triển bền vững;

Nhóm các cơ sở đào tạo kỹ thuật – công nghệ: Trường đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Mỏ – Địa chất và Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH);

Nhóm các trường đại học quốc tế và các mô hình liên kết quốc tế: RMIT Việt Nam, Trường đại học VinUni, Trường đại học Fulbright Việt Nam, Trường đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Việt Đức, Viện Công nghệ châu Á (AIT) và Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH);

Bên cạnh đó là nhóm các cơ sở đào tạo gồm: Học viện Tài chính, Đại học Phenikaa, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Văn Lang.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh việc tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia các phiên hội thảo, trình bày về chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức các hoạt động kết nối song phương với các đối tác quốc tế.

https://nhandan.vn/viet-nam-lan-dau-tien-to-chuc-trien-lam-giao-duc-tai-apaie-2026-post944126.html