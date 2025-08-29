  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/08/2025 17:34

Thiếu nhi TP. Huế vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

HNN.VN - Đó là một trong những mục tiêu đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025, phát động chương trình năm học 2025 - 2026 do Thành Đoàn tổ chức chiều 29/8.

Gần 2.000 thiếu nhi cả nước dự ngày hội 'Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo'Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người trong giới trẻÝ nghĩa giải bơi mở rộng cho trẻ emHơn 200 VĐV tranh tài tại Giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

Thành Đoàn Huế trao học bổng cho các em học sinh khó khăn tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

Năm học 2024 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, 14/14 chỉ tiêu đề ra trong năm học đều đạt, như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương và chính sách, pháp luật; 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; Vận động ít nhất 3,2 tỷ đồng hỗ trợ trao học bổng...

Với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, 11/11 chỉ tiêu đặt ra trong năm học vừa qua đều đạt. Nổi bật là 100% liên đội tổ chức cho đội viên đến với địa chỉ đỏ; 100% liên đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" và "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường"; mỗi liên đội hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Hội đồng Đội các cấp đã chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với ngành liên quan tạo nguồn lực, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đội trong và ngoài trường học.

Dịp này, Hội đồng Đội TP. Huế còn phát động chương trình năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Thiếu nhi thành phố Huế vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Trong đó, trọng tâm công tác là đổi mới phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống. Đồng thời, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại, an toàn mạng; phát huy công nghệ số trong rèn luyện, phát triển thiếu nhi.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
thành đoànhuếtổng kếtcông tác đoànđộithanh niêntrường họcthiếu nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 219 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên xuất sắc

Chiều 29/8, tại Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức trao học bổng Vallet cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại TP. Huế. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Trao 219 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên xuất sắc
Đề nghị giảm án cho 7 phạm nhân dịp Quốc khánh

Ngày 29/8, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Huế cho biết Hội đồng thẩm định hồ sơ thống nhất đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Quốc khánh 2/9 năm nay.

Đề nghị giảm án cho 7 phạm nhân dịp Quốc khánh
Tuyển sinh Đại học Huế: Ngành “hot”, ngành gặp khó

Kết quả điểm trúng tuyển vào các trường thành viên, khoa thuộc và trực thuộc Đại học Huế (ĐHH) năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành. Trong khi nhóm ngành y - dược, sư phạm, ngôn ngữ tiếp tục “giữ nhiệt” với mức điểm cao ngất ngưởng thì một số ngành thuộc nông - lâm - ngư nghiệp, báo chí… vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Tuyển sinh Đại học Huế Ngành “hot”, ngành gặp khó
Khánh thành hợp phần Đường phố thông minh

Chiều tối 28/8, tại Công viên Lý Tự Trọng (phường Thuận Hóa), UBND TP. Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khánh thành hợp phần Đường phố thông minh thuộc Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”.

Khánh thành hợp phần Đường phố thông minh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top