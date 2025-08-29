Thiếu nhi TP. Huế vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Thành Đoàn Huế trao học bổng cho các em học sinh khó khăn tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Năm học 2024 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, 14/14 chỉ tiêu đề ra trong năm học đều đạt, như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương và chính sách, pháp luật; 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; Vận động ít nhất 3,2 tỷ đồng hỗ trợ trao học bổng...

Với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, 11/11 chỉ tiêu đặt ra trong năm học vừa qua đều đạt. Nổi bật là 100% liên đội tổ chức cho đội viên đến với địa chỉ đỏ; 100% liên đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" và "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường"; mỗi liên đội hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Hội đồng Đội các cấp đã chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với ngành liên quan tạo nguồn lực, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đội trong và ngoài trường học.

Dịp này, Hội đồng Đội TP. Huế còn phát động chương trình năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Thiếu nhi thành phố Huế vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Trong đó, trọng tâm công tác là đổi mới phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống. Đồng thời, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại, an toàn mạng; phát huy công nghệ số trong rèn luyện, phát triển thiếu nhi.