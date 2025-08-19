Hơn 200 VĐV tranh tài tại Giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các CLB võ cổ truyền tham gia thi đấu

Giải đấu lần này thu hút 215 VĐV và 30 võ sư, huấn luyện viên đến từ 16 CLB võ cổ truyền trên địa bàn thành phố. Các VĐV tham gia tranh tài 52 bộ huy chương của các nội dung thi đấu.

Trong đó, 35 bộ huy chương thi đấu đối kháng dành cho 5 nhóm tuổi từ 8 đến 17. Ngoài ra, 17 bộ huy chương thi đấu quyền thuật cũng dành cho 4 nhóm tuổi từ 6 đến 17.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, giải đấu nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn võ cổ truyền trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp các VĐV trong lứa tuổi thanh thiếu nhi nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thế hệ trẻ có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo.