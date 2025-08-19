  • Huế ngày nay Online
Thể thao trong nước

Hơn 200 VĐV tranh tài tại Giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

ClockThứ Bảy, 23/08/2025 10:46
HNN.VN - Sáng 23/8, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức Giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng, lần thứ I - năm 2025.

Hơn 120 vận động viên tranh tài tại Giải bóng bàn các CLB thành phố mở rộngThêm điểm giải trí lành mạnh cho trẻ em người dân tộc thiểu sốHơn 430 vận động viên tranh tài tại Giải Taekwondo Thanh thiếu nhi TP. Huế

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các CLB võ cổ truyền tham gia thi đấu  

Giải đấu lần này thu hút 215 VĐV và 30 võ sư, huấn luyện viên đến từ 16 CLB võ cổ truyền trên địa bàn thành phố. Các VĐV tham gia tranh tài 52 bộ huy chương của các nội dung thi đấu.

Trong đó, 35 bộ huy chương thi đấu đối kháng dành cho 5 nhóm tuổi từ 8 đến 17. Ngoài ra, 17 bộ huy chương thi đấu quyền thuật cũng dành cho 4 nhóm tuổi từ 6 đến 17.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, giải đấu nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn võ cổ truyền trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp các VĐV trong lứa tuổi thanh thiếu nhi nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thế hệ trẻ có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa: vận động viêntranh tàigiảivõ cổ truyềnthanh thiếu nhimở rộng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công tuyến đường Vành đai 3: Cơ hội để mở rộng không gian đô thị Huế

Tháng 9/2025, tuyến đường Vành đai 3 TP. Huế sẽ được khởi công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, tuyến đường này được xem là đòn bẩy mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất chiến lược, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.

Khởi công tuyến đường Vành đai 3 Cơ hội để mở rộng không gian đô thị Huế
Cơ hội mở rộng thị trường cho hoa atiso đỏ

Việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa atiso theo tiêu chuẩn hữu cơ với các hộ dân thuộc 2 phường Phong Thái (sáp nhập từ phường Phong An, Phong Hiền và xã Phong Sơn) và Phong Điền (sáp nhập từ phường Phong Thu và xã Phong Mỹ, Phong Xuân) trong khuôn khổ hoạt động của dự án Luxembourg tại Huế đang mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi cung ứng.

Cơ hội mở rộng thị trường cho hoa atiso đỏ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top