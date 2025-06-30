Gần 2.000 thiếu nhi cả nước dự ngày hội 'Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo'

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long trao các suất học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho thiếu nhi vượt khó học tốt, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường học tập tích cực, giúp thiếu nhi rèn luyện và phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, đạo đức và kỹ năng sống, hướng tới xây dựng một thế hệ măng non năng động, sáng tạo, giàu khát vọng và trách nhiệm.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam Lê Anh Quân nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số - nơi tri thức và công nghệ phát triển vượt bậc, học tập không chỉ dừng lại ở sách vở, mà còn cần gắn liền với tư duy sáng tạo, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm.

Điểm nhấn của chương trình là bộ sản phẩm truyền thông kỹ năng sống, gồm các video tuyên truyền về: Phòng chống đuối nước, thoát hiểm khi bị kẹt trong ô tô, sơ cứu vết thương, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, bảo vệ sức khỏe cá nhân, tự tin trước đám đông…

Các sản phẩm này đã được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi đội, liên đội và trong hoạt động ngoại khóa tại 150 trường học trên toàn quốc.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” là hoạt động được Hội đồng Đội Trung ương tổ chức dành cho các em từ 6 - 10 tuổi đang học bậc Tiểu học, hướng đến mục tiêu giúp các em tiếp cận tri thức một cách gần gũi, phát triển toàn diện kỹ năng, phẩm chất đạo đức và thực hiện tốt quyền, bổn phận theo Luật Trẻ em.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do thiếu nhi biểu diễn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Ngày hội, các em sẽ được trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, vận động, tương tác 3D, vẽ trang trí mũ, trải nghiệm vẽ tranh scan 3D lên trên led, ghép hình…

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia ngày hội, em Nguyễn Huỳnh Hải Âu (Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh) cho biết, đây là lần đầu tiên được tham gia Ngày hội lớn như thế này, mọi thứ rất mới lạ và vui. Em được tự tay vẽ mũ, ghép hình và tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu. Ở đây em quen thêm nhiều bạn mới. Hải Âu mong sau này sẽ có nhiều hoạt động như thế này để vừa được chơi, vừa học nhiều điều hay hơn nữa.

Tại Ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành cũng trao tặng 80 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các thiếu nhi vượt khó học tốt; có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đội.