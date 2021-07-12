Nhà trọ mini house, lựa chọn mới của người trẻ ở Huế

Phòng trọ mini house nhỏ xinh, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi

Phòng trọ thay đổi hình hài

Ở các khu sinh viên, nhất là trong những con hẻm ở các phường An Cựu nơi tập trung đông sinh viên và người lao động trẻ có thể thấy khá nhiều dãy nhà mới xây. Bên ngoài sơn màu sáng, nhìn qua giống nhà ở bình thường hơn là phòng trọ.

So với phòng trọ truyền thống, phòng mini house thường có diện tích khoảng 20 - 30m². Diện tích không lớn nhưng được thiết kế nhà vệ sinh riêng, bếp nhỏ và khu sinh hoạt tiện lợi. Một số phòng làm thêm gác lửng để đặt giường ngủ, phía dưới dành không gian nấu ăn, học tập. Cửa sổ hoặc cửa kính được mở rộng, giúp phòng sáng và thoáng hơn những phòng trọ xây kín trước đây.

Không phải ngẫu nhiên mà mini house được lựa chọn nhiều hơn, mà nó xuất phát từ những thay đổi trong nhu cầu ở trọ của người trẻ. Khi học lên năm cuối hoặc đi làm, nhiều người không còn muốn ở ghép như trước. Ở chung thì rẻ hơn, nhưng sinh hoạt không phải lúc nào cũng hợp nhau. Giờ giấc khác, ồn ào, đôi khi khó tập trung học hay nghỉ ngơi. Trong khi đó, thuê nhà nguyên căn lại vượt quá khả năng tài chính của nhiều người.

So với phòng trọ cũ, tiền thuê mini house thường cao hơn vài trăm nghìn đến một triệu mỗi tháng. Hiện nay, mức giá phổ biến dao động từ 2,5 đến 3,8 triệu đồng/phòng/tháng, tùy vị trí, diện tích và tiện nghi. Với nhóm người có thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, hoặc sinh viên vừa ra trường, đây được xem là mức chi phí chấp nhận được để đổi lấy không gian sống riêng tư, yên tĩnh. Ngoài ra, nếu sinh viên muốn ở ghép trong một không gian thoải mái, thì số tiền chia ra cũng không đáng kể.

Trương Thị Khánh Huyền (22 tuổi), đang thuê một phòng mini house gần làng đại học cho biết, trước đây cô từng ở phòng trọ cũ khá ồn và thiếu sáng. Phòng nóng, ồn khi sát phòng bên cạnh nên buổi tối rất khó học bài. Từ năm hai, Huyền chuyển sang ở đây, phòng không lớn nhưng thoáng, có bếp riêng. Đi học về chỉ cần đóng cửa là thấy yên tĩnh.

Thích ứng

Không chỉ người thuê, nhiều chủ trọ cũng dần thay đổi cách làm. Anh Trương Quốc Minh Nhật, chủ một dãy nhà trọ mini house ở An Cựu cho biết, trước đây gia đình anh cho thuê phòng trọ kiểu cũ, khách ra vào thường xuyên, ít người ở lâu. “Sau này tôi đập dãy trọ cũ, xây lại mỗi phòng một căn riêng. Chi phí ban đầu cao hơn, nhưng bù lại phòng kín nhanh, người thuê ở ổn định”, anh Nhật nói.

Bên cạnh việc xây mới, một số dãy trọ cũ cũng được cải tạo lại. Chủ trọ mở thêm cửa sổ, sửa nhà vệ sinh, nâng cấp điện nước. Những thay đổi không quá lớn nhưng đủ để người thuê cảm thấy dễ chịu hơn khi sinh hoạt. Nhờ đó, nhiều sinh viên và người đi làm yên tâm ở trọ lâu dài. Có người sắm thêm tủ, bàn học, treo tranh, dán tường. Phòng trọ dần trở thành không gian sống đúng nghĩa, chứ không chỉ là chỗ ngủ tạm.

Ở các dãy trọ mang phong cách mini house, buổi tối thường khá yên tĩnh, có phòng mở cửa cho gió lùa vào, mùi thức ăn thoang thoảng. Có phòng đóng kín, bật đèn học đến khuya. Không gian không lớn, nhưng đủ riêng để mỗi người sắp xếp cuộc sống theo cách của mình.