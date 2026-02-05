“Dân là gốc” - tư tưởng xuyên suốt của mọi quyết sách

Cán bộ phường Thủy Xuân thăm, động viên con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: Kim Ngân

Bài học lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Một trong những cội nguồn làm nên sự trường tồn, phát triển của dân tộc Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước chính là sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. Khi nào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy cao nhất thì khi đó nước ta giữ được độc lập, thống nhất, Nhân dân có cuộc sống thanh bình; ngược lại, khi lòng dân không yên, Nhân dân mất niềm tin thì đất nước rơi vào họa xâm lăng.

Thế kỷ XIII, trước họa xâm lăng của đế quốc Mông - Nguyên, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi nói về kế sách giữ nước, không đề cập đến thành cao, hào sâu, quân đông, tướng mạnh, mà ngài chỉ nêu lên một điều là “trên dưới đồng lòng, cả nước góp sức”. Trước lúc lâm chung, khi được nhà vua hỏi về cách trị nước, ông chỉ nói là “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc”...

Ngược lại, dưới thời Nhà Hồ (1400 - 1407), dù Hồ Quý Ly là người có đầu óc cải cách đi trước thời đại, nhưng chỉ vì các chính sách đề ra không hợp lòng dân, gây nên “chính sự phiền hà” nên phải chuốc lấy thất bại, đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh suốt 20 năm...

Anh hùng dân tộc, Nhà văn hóa lớn của dân tộc Nguyễn Trãi, trong áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo, ngay câu đầu tiên đã khẳng định: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Theo Nguyễn Trãi, “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, thuận lòng dân thì sống, nghịch lòng dân thì chết”...

Những bài học từ lịch sử ấy chưa bao giờ mất đi ý nghĩa và giá trị của nó. “Dân là gốc” cũng là tư tưởng xuyên suốt, nổi bật trong trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Lấy dân làm gốc” là một bài học kinh nghiệm cực kỳ quý báu được Đảng ta đúc rút qua quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng từ năm 1930 đến nay.

Động lực cơ bản nhất để cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình

Báo cáo của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc đề cập đến nhiều nội dung, vấn đề mang tầm chiến lược, nhưng xuyên suốt trong đó là tư tưởng “Dân là gốc” với những luận điểm được người đứng đầu Đảng ta nhiều lần nhắc lại - lấy lợi ích của Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân làm thước đo, “hệ quy chiếu” cho tính hiệu quả của chủ trương, chính sách.

Tổng Bí thư khẳng định: “Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”.

Những đột phá mà Đảng chỉ ra bao gồm: Hoàn thiện thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng không chỉ là nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế - xã hội mà nhằm hướng đến xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, mọi người dân đều được tạo điều kiện để phát triển toàn diện.

Đại hội XIV của Đảng mở ra một chặng đường phát triển mới, một kỷ nguyên mới với những mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn, nặng nề hơn. Và động lực, nguồn sức mạnh nội sinh để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu ấy không gì khác ngoài “lòng dân”. Khi sức mạnh của toàn dân được hội tụ, “Dân là gốc”, là điểm tựa của mọi chủ trương, chính sách và thành quả phát triển thì cả dân tộc sẽ đi xa và đứng vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.