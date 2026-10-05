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ClockThứ Năm, 22/10/2026 15:08

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới

HNN.VN - Ngày 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước với gần 80.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP. Huế, tham dự có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy phường Thuận Hóa Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên Huế đề xuất gỡ "điểm nghẽn" để phát triển công nghiệp văn hoá 24 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố

 Các đại biểu tại điểm cầu Thành ủy Huế.

Hội nghị tập trung thông tin ba chuyên đề liên quan đến giáo dục, y tế và chuyển đổi số. Trong đó, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029. Việc điều chỉnh nhằm kế thừa những nội dung phù hợp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ở lĩnh vực y tế, các đại biểu được thông tin về kết quả phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025; những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu loại trừ sốt rét trên toàn quốc vào năm 2030.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, hội nghị tập trung làm rõ những kết quả bước đầu trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, dữ liệu và nguồn nhân lực, cùng các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp thu, tuyên truyền sâu rộng những nội dung đã được thông tin; tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những thành tựu kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026. Ngoài ra, cần tích cực vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cuộc thi, góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống và xây dựng xã hội số.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Cuộc thi gồm 4 tuần thi, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 22/10 đến 8/11/2026 trên website baocaovien.vn; đợt 2 từ ngày 9/11 đến 22/11/2026 trên ứng dụng Tuyên giáo.

Tin, ảnh: Diệu Hiền
 Từ khóa:
báo cáo viêntuyên giáocuộc thi
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