Từ “làm theo” đến “thực hành” theo Bác

Tuổi trẻ phường Hương An tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo sau các chương trình gây quỹ.

Những mô hình, cách làm hiệu quả

Từ các hoạt động phong trào, gần đây, tuổi trẻ phường Hương An lựa chọn những việc làm thiết thực để lan tỏa tinh thần cống hiến, như mô hình “Bắp sạch Hương An”, dành toàn bộ lợi nhuận để trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ phường Hương An cũng huy động hàng trăm ngày công để xây dựng Vườn hoa Thanh niên, không gian đọc sách và gian hàng nước thanh niên. Qua đó tạo thêm không gian xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng và nơi vui chơi, học tập miễn phí cho người dân.

Anh Phan Đăng Rin, Bí thư Đoàn phường Hương An chia sẻ, học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm thiết thực hằng ngày. Mỗi công trình của thanh niên đều phải mang lại giá trị cho cộng đồng. Khi việc học Bác gắn với nhu cầu thực tiễn thì sẽ tạo sức lan tỏa bền vững.

Tại xã Bình Điền, tinh thần đổi mới được cụ thể hóa bằng cách làm rất mới. Hàng chục buổi livestream của ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trên Facebook cá nhân và fanpage của xã đã giới thiệu cảnh đẹp, sản vật và các tour trải nghiệm mới của địa phương. Những buổi phát trực tiếp không nhằm tạo sức hút trên mạng xã hội mà để quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách và mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Tiến Giang cho rằng, nếu mỗi buổi livestream có thêm nhiều người biết đến Bình Điền, có thêm vài đoàn khách đến trải nghiệm thì người dân sẽ có thêm thu nhập. Cán bộ phải tiên phong đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ để khơi dậy tiềm năng của địa phương.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ở Chân Mây - Lăng Cô bằng sự tận tụy của đội ngũ cán bộ. Nhận nhiệm vụ tại địa bàn mới, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã chấp nhận cuộc sống xa gia đình để cùng tập thể lãnh đạo địa phương giải quyết khối lượng lớn công việc, từ xử lý hồ sơ hành chính đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Đinh Ngọc Hùng chia sẻ, khi tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ thì mình phải toàn tâm, toàn ý với công việc. Xa gia đình là điều không tránh khỏi, nhưng nếu giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì sự hy sinh đó rất xứng đáng. Phục vụ Nhân dân phải bắt đầu từ những việc cụ thể, làm nhanh nhưng phải đúng pháp luật.

Từ công trình thanh niên, những buổi livestream quảng bá du lịch đến sự tận tụy của người đứng đầu chính quyền cơ sở, cách học và thực hành theo Bác ở Huế đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Giá trị của việc học và thực hành theo Bác không còn nằm ở số lượng mô hình hay bản đăng ký, mà ở những việc được giải quyết, những đổi thay của địa phương và lợi ích thiết thực người dân được thụ hưởng. Đó cũng là tinh thần cốt lõi mà Chỉ thị 07 hướng tới.

Thực hành là yêu cầu cốt lõi

Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, việc học Bác cũng phải được đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn chứ không chỉ dừng ở nhận thức hay cam kết.

Theo TS Nguyễn Thế Phúc, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, điểm mới nổi bật của Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” là yêu cầu thực hành. Điều đó đồng nghĩa cán bộ không chỉ học đúng, làm đúng mà phải vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh để giải quyết công việc, tạo ra kết quả cụ thể; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh, Chỉ thị số 07 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chuyển từ “làm theo” sang “thực hành” không đơn thuần là thay đổi cách diễn đạt, mà là thay đổi cách làm và cách đánh giá. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải nói đi đôi với làm, làm thực, làm hiệu quả; chủ động đổi mới tư duy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo chuyển biến rõ nét trong công việc. Khi kết quả phục vụ Nhân dân trở thành thước đo thì việc học và thực hành theo Bác mới thực sự đi vào cuộc sống.

Tinh thần ấy đang được TP. Huế khẩn trương quán triệt trong toàn hệ thống chính trị. Khi mỗi cán bộ biến nhận thức thành hành động, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo thì Chỉ thị số 07 mới thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.