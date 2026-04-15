Báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngày 15/4, Nhân dân Nhật báo điện tử đưa nổi bật thông tin các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Các cơ quan báo chí chủ lực của Trung Quốc như Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa xã, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương, Nhật báo Trung Quốc (China Daily)..., liên tục cập nhật các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhân dân Nhật báo điện tử liên tục cập nhật các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Hội đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam và Trung Quốc; hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”...

Nhân dân Nhật báo cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cho dù tình hình quốc tế biến đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giữ vững nguyện ước ban đầu, tiếp nối tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”, đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở tầm mức cao hơn...

Bài báo cũng cho biết, ngay sau Hội đàm, hai bên đã ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực giao lưu kênh Đảng, công an, tư pháp, hợp tác kinh tế, hợp tác chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học-công nghệ, dân sinh, phát triển nguồn nhân lực, truyền thông và hợp tác địa phương.

Chuyên mục "Ngoại giao nước lớn" của CCTV đưa clip ghi nhận hiện trường trước giờ diễn ra các hoạt động chính thức quan trọng nhất trong khuôn khổ chuyến thăm, cho biết, cũng vào thời điểm này một năm về trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công đến Việt Nam.

Sau đúng một năm, vào mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở của Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với "thành phần đông đảo và ý nghĩa hết sức đặc biệt".

Người dẫn chương trình đánh giá, các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước hết sức thường xuyên, như "đi thăm người thân trong gia đình", đã trở thành một truyền thống tốt đẹp giữa hai bên. Chưa đầy nửa tháng sau khi nhậm chức Tổng Bí thư năm 2024, đồng chí Tô Lâm đã đến thăm Trung Quốc.

Lần này, đúng một tuần sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Hai chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều lựa chọn Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ của phía Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đặc biệt, tháp tùng đồng chí Tô Lâm thăm Trung Quốc không chỉ là một đoàn đại biểu đông đảo, mà còn có "sức nặng lớn" với 9 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và gần 40 lãnh đạo cấp Bộ trưởng, bao trùm các lĩnh vực tư pháp, tài chính, công thương, nông nghiệp và môi trường, xây dựng...

Để chuẩn bị cho lễ đón chính thức, đội quân nhạc đã diễn tập ca khúc "Việt Nam-Trung Hoa" ca ngợi tình hữu nghị đậm sâu giữa hai nước. Đội danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng tích cực chuẩn bị cho các nghi thức cấp cao lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời trong năm 2026.

Với nhan đề "Từ xây dựng đường sắt đến Hành trình đỏ, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tập trung vào hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực", bài báo của tờ tin tức The Paper thuộc Tập đoàn Báo chí Thượng Hải, dẫn ý kiến của giáo sư Triệu Vệ Hoa, Trường đại học Phúc Đán cho biết, sau khi đạt nhận thức chung về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược năm 2023, quan hệ song phương đi sâu phát triển và đạt thành tựu lớn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, chính trị, an ninh và trao đổi lý luận. Với chuyến thăm trên "cương vị kép" lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đạt được hàng loạt thỏa thuận với phạm vi sâu rộng hơn.

Còn theo chuyên gia nghiên cứu Dương Siêu của Viện nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố hơn nữa sự tin cậy chiến lược lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy sự hội tụ chiến lược phát triển và xây dựng các đồng thuận hợp tác, mà còn gửi tín hiệu tới thế giới và khu vực về sự hợp tác ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam nhằm tăng cường phối hợp và kết nối song phương.

