Tầm nhìn của Việt Nam về một đất nước hùng cường, thịnh vượng

Bốc dỡ container lên tàu trọng tải 200.000DWT tại cảng quốc tế Gemalink, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

“Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2012. Đất nước, con người Việt Nam đã làm phong phú thêm cuộc sống của tôi. Và cũng kể từ đó, không chỉ công việc mà cả gia đình tôi đều gắn bó với Việt Nam. Tôi rất biết ơn sự giao lưu và hợp tác Đức-Việt Nam, một tiến trình khiến tôi ngày càng gắn bó với Việt Nam.”

Đó là lời chia sẻ và bộc bạch của ông Ludwig Graf Westarp, Phó Chủ tịch Hội Việt-Đức, giảng viên trường Đại học Công nghệ Dortmund và từng là Trưởng đại diện tại Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức tại Việt Nam, trong buổi trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Berlin nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý tại châu Âu và Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và làm việc cho các công ty quản lý cơ sở tích hợp và bất động sản hàng đầu thế giới về các chủ đề Công trình Thông minh, Xanh và Quản lý cơ sở tích hợp dựa trên dữ liệu, ông Ludwig nhận xét: “Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một nước nghèo, dựa vào nông nghiệp, sang một nền kinh tế có thu nhập trung bình, tăng trưởng nhanh và hội nhập toàn cầu mạnh mẽ. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), công nghiệp hóa và mở rộng thương mại đã giúp giảm mạnh nghèo đói và cải thiện cơ sở hạ tầng. Những thành tựu này đã củng cố hệ thống an sinh xã hội, mở rộng y tế và giáo dục, đồng thời nâng cao mức sống. Kết quả là quyền, cơ hội và khả năng phục hồi của người dân đã được cải thiện, đảm bảo cả tiến bộ kinh tế và công bằng xã hội.”

Với tư cách là Quản lý Dự án làm việc với Quỹ Hanns Seidel, hiện đang hỗ trợ việc xây dựng và xuất bản Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Ludwig khẳng định: “Việc Việt Nam hoàn thành sớm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và tích cực theo đuổi các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) phản ánh quản trị mạnh mẽ, các chính sách bao trùm và hợp tác toàn cầu hiệu quả. Những thành tựu này đã cải thiện đáng kể mức sống, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đặt nền tảng vững chắc cho một Việt Nam hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn và tự tin hơn trong những thập kỷ tới.”

Đặc biệt, ông Ludwig nhấn mạnh bốn Nghị quyết quan trọng mới được Bộ Chính trị được coi là 'Bộ tứ trụ cột,' tạo nền tảng, tạo động lực cho kỷ nguyên cất cánh của đất nước.

Theo ông, một khuôn khổ pháp lý minh bạch, nhất quán sẽ xây dựng niềm tin của nhà đầu tư và cạnh tranh công bằng, trong khi đổi mới khoa học và công nghệ sẽ thúc đẩy năng suất và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Hội nhập sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao sẽ mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và tăng cường khả năng phục hồi. Trao quyền cho nền kinh tế tư nhân sẽ giải phóng động lực trong nước và tạo việc làm.

"Cùng nhau, những trụ cột này sẽ đưa Việt Nam hướng tới một nền kinh tế dựa trên tri thức, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và kết nối toàn cầu, đảm bảo tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn, đứng vững trong thế kỷ 21,” ông nhấn mạnh.

Ông Ludwig ấn tượng với việc Việt Nam đã trở thành một “cường quốc tầm trung,” có vai trò và ảnh hưởng nhất định trên trường quốc tế: Hai lần là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009; 2020-2021), Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020, chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 và là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); đồng thời nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với các đối tác chủ chốt như Mỹ (tháng 9/2023), Nhật Bản (tháng 11/2023) và Australia (tháng 3/2024). Những bước đi này đưa Việt Nam vào bàn đàm phán về chuỗi cung ứng, thương mại số, khí hậu và an ninh trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dấu ấn của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ngày càng đậm nét, từ những đợt triển khai đầu tiên năm 2014 đến nay đã phát triển thành các đợt luân chuyển đơn vị thường xuyên.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” Việt Nam đã góp phần thiết lập các cơ chế ứng phó với đại dịch COVID-19 và duy trì các chương trình nghị sự khu vực trong bối cảnh gián đoạn.

Trong khi đó, với tư cách là nước chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đã dẫn dắt Tuyên bố Đà Nẵng về tăng trưởng bao trùm, dựa trên luật lệ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng kiên định với đường lối ngoại giao độc lập, kết hợp với chính sách quốc phòng “Bốn không,” duy trì lập trường hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cách tiếp cận này cho phép Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác đồng thời bảo vệ quyền tự chủ và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc quá mức.

Từ một nước phục hồi sau chiến tranh đến một nước đóng góp định hình luật lệ, có hoạt động thương mại dày đặc và tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình, Việt Nam hiện đóng vai trò “cầu nối” linh hoạt giữa các cường quốc và Nam Bán cầu: đủ tin cậy để đảm nhận các vai trò ngoại giao quan trọng và đóng góp vào việc định hình các chuẩn mực khu vực, đồng thời giữ vững lập trường độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại.

Trong 80 năm qua, những thắng lợi của Việt Nam trong việc giành và giữ vững độc lập, thống nhất đất nước, chuyển đổi kinh tế-xã hội đã xây dựng nền tảng vững chắc cho lòng tự hào dân tộc, sự đoàn kết và sức bật của đất nước.

Thành công của công cuộc Đổi mới đã giúp giảm nghèo nhanh chóng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và hội nhập toàn cầu sâu rộng, mang lại cả nguồn lực vật chất lẫn kinh nghiệm thể chế để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Một hệ thống chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ và ngày càng có tay nghề cao, một khu vực tư nhân năng động và các quan hệ đối tác quốc tế đang mở rộng, mang đến cho Việt Nam những cơ hội để chuyển đổi sang các ngành công nghiệp giá trị cao, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời nâng cao tiếng nói của mình trong quản trị toàn cầu.

Mặc dù vậy, theo ông Ludwig, con đường phía trước không phải là không có trở ngại. Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình,” khoảng cách năng suất và sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền và các nhóm xã hội.

Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và hạn chế tài nguyên đang đe dọa tăng trưởng bền vững. Môi trường toàn cầu - được đánh dấu bởi những căng thẳng địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng-đòi hỏi những phản ứng chính sách linh hoạt.

Trong nước, việc tiếp tục cải cách pháp luật-thể chế, nâng cao năng lực khoa học-công nghệ và hiện đại hóa quản trị là hết sức cần thiết để biến cơ hội thành sự thịnh vượng lâu dài.

Hành trình 80 năm của Việt Nam đã tạo nên sự thống nhất, sức mạnh kinh tế và vị thế quốc tế cần thiết cho một kỷ nguyên phát triển mới, mở ra những cơ hội trong tăng trưởng số, tăng trưởng xanh và giá trị cao.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu này, đất nước phải vượt qua những điểm yếu về cơ cấu cũng như những áp lực môi trường và bất ổn toàn cầu thông qua những cải cách sâu rộng, đổi mới sáng tạo và các chiến lược bền vững.

Thay cho lời kết, ông Ludwig nói: “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, ba từ này là tầm nhìn của Việt Nam về một đất nước hùng cường, tự do và thịnh vượng, nơi mọi người dân đều được sống trong phẩm giá và hạnh phúc. Việt Nam đã trải qua một chặng đường thật ấn tượng. Tôi chúc Việt Nam tiếp tục thành công trên con đường này”./.