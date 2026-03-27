Số hóa công vụ - đặt hiệu quả phục vụ làm đầu

HNN - Thành phố Huế đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại dựa trên dữ liệu số và các nền tảng công nghệ. Việc số hóa hoạt động công vụ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền mà còn hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

 Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cho người dân thực hành các dịch vụ trên các nền tảng số

Vững nền móng trong vận hành, quản lý

Từ việc phát triển hạ tầng viễn thông, xây dựng các nền tảng số dùng chung đến triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, Huế đang từng bước hình thành hệ sinh thái chính quyền số, tạo môi trường làm việc minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Trong quá trình xây dựng chính quyền số, thành phố xác định hạ tầng số là yếu tố nền tảng. Đến nay, 100% thôn, bản trên địa bàn đã được phủ sóng băng rộng di động và băng rộng cố định; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đạt 87% dân số. Công nghệ 5G cũng đang được triển khai mạnh mẽ với tỷ lệ phủ sóng khoảng 60%, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng công nghệ mới trong quản lý đô thị, thương mại và dịch vụ. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối đến 100% cơ quan nhà nước. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số được triển khai đồng bộ ở tất cả các cơ quan hành chính từ cấp thành phố đến cấp xã...

Cùng với hạ tầng, nhiều nền tảng số dùng chung đã được đưa vào vận hành, tạo thành hệ sinh thái phục vụ quản lý và điều hành. Nổi bật là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp thành phố (LGSP), nền tảng quản trị tổng thể phục vụ điều hành, nền tảng họp trực tuyến và nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, nền tảng báo cáo số đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nhiều lĩnh vực để hình thành hệ thống báo cáo trực quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đến nay, hệ thống đã xây dựng hơn 20 danh mục báo cáo với hơn 50 bảng điều khiển và nhiều dạng biểu đồ trực quan, giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt nhanh tình hình kinh tế - xã hội và đưa ra quyết định kịp thời.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, việc triển khai các nền tảng số đã giúp thay đổi căn bản phương thức làm việc của cơ quan nhà nước. Thay vì xử lý thủ công, nhiều quy trình hành chính đã được số hóa, giúp tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Nền tảng làm việc số cũng đang trở thành "môi trường làm việc điện tử" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Nền tảng này tích hợp hơn 20 quy trình số như quản lý công việc, xử lý văn bản, lịch công tác, họp không giấy tờ, tiếp nhận phản ánh hiện trường hay xử lý dịch vụ công.

Tại Sở Khoa học và Công nghệ, nền tảng làm việc số được triển khai đồng bộ, giúp cán bộ theo dõi, xử lý công việc nhanh chóng, đồng thời kết nối với tài khoản Zalo OA và ứng dụng Hue-S để tăng cường tương tác với người dân.

Tăng mức độ thụ hưởng dịch vụ số

Một trong những điểm sáng của chuyển đổi số tại Huế là việc đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân. Cùng với ứng dụng VNeID, nền tảng đô thị thông minh Hue-S cũng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng.

Ông Võ Quang Phúc, phường Vỹ Dạ cho biết, việc sử dụng các ứng dụng số giúp tiết kiệm nhiều thời gian khi làm thủ tục hành chính. Người dân chỉ cần thao tác trên ứng dụng VNeID hay Hue-S để gửi thông tin và theo dõi kết quả xử lý ngay trên ứng dụng.

Để bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, thành phố cũng chú trọng xây dựng xã hội số và công dân số thông qua việc phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng. Hiện nay, 100% xã, phường đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng số cũng được triển khai rộng rãi với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức.

Nhằm tối ưu hóa các dịch vụ thiết yếu, thành phố tiếp tục nghiên cứu và cải tiến giao diện, quy trình sử dụng cho các dịch vụ có lượt truy cập thấp, như dịch vụ vệ sinh môi trường để tăng tính tiện ích và thu hút người dùng. Hay cải tiến giám sát thông tin mạng bằng việc áp dụng các thuật toán và công nghệ tiên tiến hơn để tăng cường khả năng lọc và loại bỏ tin spam, quảng cáo, giúp hệ thống tập trung vào các tin tức có giá trị và sắc thái liên quan đến địa phương. Nghiên cứu và thí điểm các giải pháp AI camera mới, đặc biệt là trong việc giám sát trật tự vỉa hè và kinh tế vỉa hè một cách linh hoạt, vừa đảm bảo trật tự vừa tạo sinh kế cho người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Kim Tùng, mục tiêu lớn nhất của chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là xây dựng một nền hành chính phục vụ, một chính quyền làm việc minh bạch, được đo đếm hiệu suất công việc bằng định lượng cụ thể. Số hóa công vụ còn tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, nhanh chóng.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên
Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử

Sáng 12/3, lãnh đạo Công ty Điện Huế (PC Huế) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các cấp chính quyền địa phương về đảm bảo cung ứng điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, PC Huế đã chủ động xây dựng phương án, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Số hóa bản đồ cổ

Xây dựng hạ tầng dữ liệu số để giữ lịch sử trên bản đồ là cách Lê Quang Tuệ - người sáng lập và điều hành dự án Vietnam Map Archive, cùng những thành viên trong nhóm âm thầm thực hiện. Hiện nhóm của Tuệ đã số hóa hơn 200 bản đồ cổ của Việt Nam trong đó có bản đồ cổ của Huế.

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu dịp Tết

Cao điểm vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 trong 34 ngày, bắt đầu từ ngày 3/2 đến ngày 8/3/2026. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

