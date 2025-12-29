  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất

ClockThứ Sáu, 30/01/2026 15:07
Một vụ nổ lớn xảy ra tối 29/1 tại nhà máy lọc dầu Izmit, cơ sở lọc dầu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây ra đám cháy nghiêm trọng, buộc giới chức phải sơ tán toàn bộ công nhân và triển khai lực lượng khẩn cấp để khống chế hỏa hoạn.

Thổ Nhĩ Kỳ cắt hoàn toàn quan hệ thương mại và kinh tế với Israel

 Hiện trường vụ nổ nhìn từ xa. Nguồn: X

Theo các nguồn tin tại hiện trường, vụ nổ xảy ra tại một bồn chứa xăng trong khuôn viên nhà máy lọc dầu Izmit thuộc tỉnh Kocaeli, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Lực lượng cứu hỏa, y tế và ứng phó thảm họa đã được điều động tới hiện trường trong thời gian ngắn. Nhà chức trách cho biết toàn bộ nhân viên tại cơ sở đã được sơ tán để bảo đảm an toàn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong. Các đội cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực khoanh vùng và dập tắt đám cháy, trong khi một số khu vực chung quanh nhà máy được phong tỏa nhằm phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định và một cuộc điều tra đã được mở để làm rõ. Đồng thời, các biện pháp an toàn bổ sung đã được triển khai tại khu vực công nghiệp này nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố lan rộng.

Nhà máy lọc dầu Izmit là một trong 4 cơ sở lọc dầu do Công ty lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ (TUPRAS) vận hành và đóng vai trò then chốt trong hệ thống năng lượng quốc gia. Với công suất chế biến khoảng 11 triệu tấn dầu thô mỗi năm, nhà máy này giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự cố tại một cơ sở trọng yếu như Izmit có thể ảnh hưởng tới hoạt động lọc dầu và nguồn cung trong nước, song TUPRAS hiện chưa đưa ra đánh giá về tác động cụ thể của vụ việc.

https://nhandan.vn/tho-nhi-ky-no-va-hoa-hoan-tai-nha-may-loc-dau-lon-nhat-post940051.html

Theo nhandan.vn
