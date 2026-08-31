“Rõ thời gian” để bảo đảm tiến độ

Tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án VSIP Huế được nắm từng ngày.

Áp lực tạo tiến độ

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó vì liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế và quyền lợi người dân. Vì vậy, tiến độ không chỉ được thể hiện bằng số lượng hồ sơ mà còn ở khả năng xử lý đúng quy định, không để kéo dài.

Tại phường Kim Long, dự án đường Vành đai 3 có 227 thửa đất bị ảnh hưởng, gồm 222 thửa đất nông nghiệp, 5 thửa đất ở và 364 ngôi mộ. Đến nay, 217 thửa đất nông nghiệp đã được phê duyệt, bàn giao; 332 ngôi mộ đã di dời. Phần còn lại cũng đã được xác định thời hạn xử lý.

Đối với 5 thửa đất ở, toàn bộ đã được phê duyệt và các hộ đã được bố trí nhận đất tái định cư. Do thuộc diện thừa kế, phường phối hợp hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để chi trả bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư.

Ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, công tác GPMB dự án Vành đai 3 trên địa bàn về cơ bản đã hoàn thành. Nhấn mạnh yêu cầu về thời gian của thành phố, ông Vĩnh cho biết, phường huy động tối đa nhân lực để giải quyết công việc, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung.

Cách làm này cũng thể hiện tại dự án VSIP Huế ở xã Hưng Lộc. Dự án có quy mô hơn 467ha, kinh phí gần 3.100 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 530 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến 31/12/2026 hoàn thành GPMB 252,1ha; đến 30/10/2027 tiếp tục 215,1ha.

Hưng Lộc đã hoàn thành GPMB 109ha để bàn giao, đảm bảo đầu tháng 9/2026, dự án sẽ được khởi công. Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc Hoàng Trần Quốc Phú cho biết, địa phương bảo đảm tiến độ được giao. “Tiến độ được thành phố nắm từng ngày”, ông Phú cho biết.

Quan trọng hơn, khi thành phố nắm tiến độ, thời gian không chỉ tạo áp lực mà còn yêu cầu người đứng đầu chủ động theo dõi, phát hiện và tháo gỡ điểm nghẽn. Mỗi mốc chậm là tín hiệu để điều chỉnh chỉ đạo, phối hợp, phân bổ nguồn lực. “Rõ thời gian” vì thế trở thành công cụ để cả hệ thống cùng chịu trách nhiệm về kết quả.

Vướng mắc phải xử lý, tiến độ phải bảo đảm

Không phải nhiệm vụ nào có thời hạn cũng hoàn thành ngay. Với GPMB, vướng mắc về vấn đề nguồn gốc đất, thừa kế, tài sản, chính sách bồi thường và sự đồng thuận của người dân có thể phát sinh nhiều bước xử lý.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu qua địa bàn phường Vỹ Dạ tác động đến 93 hộ dân. Đến nay, phần lớn hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường và hoàn tất bàn giao mặt bằng từ ngày 15/8. Đối với 3 trường hợp còn lại, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, vận động đến hết tháng 8/2026. Nếu các hộ vẫn không chấp hành, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế vào đầu tháng 9/2026 theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ Võ Thị Anh Thư cho biết, địa phương tập trung vận động; trường hợp không bàn giao sẽ xử lý theo quy định. Bà cho rằng, áp lực tiến độ lớn khi địa bàn triển khai nhiều dự án. Phường có khoảng 20 dự án trong khi cán bộ thì ít. Khó khăn này tác động trực tiếp đến tiến độ.

Thực tế từ Vỹ Dạ và nhiều địa phương khác cho thấy, cùng một yêu cầu về thời gian nhưng điều kiện thực hiện khác nhau. Có nơi vướng một vài hộ dân, có nơi cùng lúc triển khai nhiều dự án trong khi nhân lực hạn chế. Vì vậy, “rõ thời gian” phải đi cùng “rõ trách nhiệm”, “rõ công việc”, “rõ thẩm quyền” và “rõ kết quả”.

Cũng phải thẳng thắn hơn, đó là khi giao thời hạn phải đi cùng bảo đảm điều kiện thực hiện. Khi nhân lực hạn chế, thẩm quyền chưa rõ hoặc một khâu phụ thuộc cơ quan khác, người được giao việc khó bảo đảm tiến độ dù trách nhiệm đã xác định. Tháo gỡ điểm nghẽn về thẩm quyền, phối hợp và nguồn lực cũng là yêu cầu của “rõ thời gian”.

Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền khi xây dựng kế hoạch phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; đồng thời xác định mốc tiến độ cụ thể để theo dõi, kiểm điểm. Người đứng đầu phải chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu chậm triển khai hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng là thực hiện quyết liệt, tạo kết quả đo đếm được.

Trong tinh thần “6 rõ” thì “rõ thời gian” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một nhiệm vụ chỉ dừng ở yêu cầu chung thì khó kiểm đếm. Tiến độ cũng là căn cứ để nhận diện sớm nơi nào chậm, chậm ở khâu nào và cần ai tháo gỡ.

Vì vậy, điều dễ nhận thấy trong chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII là các nhiệm vụ được xác định thời gian hoàn thành. Đây là cách chuyển từ chỉ đạo sang thực hiện, từ “có nhiệm vụ” sang “có sản phẩm”, từ “đang làm” sang “hoàn thành”.

Khi mỗi mốc thời gian gắn với đầu việc, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể, tiến độ không còn là con số báo cáo mà trở thành thước đo năng lực tổ chức thực hiện.