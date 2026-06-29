“35 ngày đêm” xây dựng nền dữ liệu cán bộ

Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy kiểm tra các hồ sơ được số hóa

Chuẩn hóa dữ liệu

Tại trụ sở Đảng ủy phường Vỹ Dạ, hồ sơ giấy, máy tính, máy scan và danh mục các trường thông tin cần bổ sung phủ kín bàn làm việc của bộ phận tham mưu. Cán bộ Ban Xây dựng Đảng mở từng bộ hồ sơ, đối chiếu từng mục với dữ liệu trên hệ thống, chỗ nào thiếu thì đánh dấu, chỗ nào chưa khớp thì rà lại từ đầu.

Anh Võ Thành Trung, cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Vỹ Dạ cho biết, phần mất thời gian nhất không phải thao tác nhập liệu mà là khâu rà soát hồ sơ để bảo đảm dữ liệu đưa lên đúng với hồ sơ gốc. Có hồ sơ chỉ vài phút là xong, nhưng cũng có trường hợp phải kiểm tra kỹ từ quá trình công tác, bằng cấp, kê khai tài sản đến các giấy tờ thành phần trong hồ sơ cán bộ. Nếu chỉ nhập cho xong mà bỏ sót trường dữ liệu, về sau lại phải quay lại sửa, vừa tốn công vừa khó đồng bộ.

Ở Hương An, ông Nguyễn Nhật Nam, Phó ban Xây dựng Đảng phường cho biết, dù hồ sơ số hóa cơ bản đã xong, nhưng với dữ liệu điện tử, ngoài 5 trường hợp phải nhập mới hoàn toàn, đơn vị có khoảng 85 cán bộ, công chức cần bổ sung các trường thông tin theo cấu trúc mới. Với mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch, cán bộ phường tranh thủ rà soát từng hồ sơ, cập nhật dần những trường thông tin còn thiếu, đồng thời ưu tiên xử lý trước các trường hợp đã đủ điều kiện để bảo đảm tiến độ chung của chiến dịch.

Với các xã miền núi, áp lực còn đi kèm điều kiện địa bàn và yêu cầu thích ứng với môi trường số. Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 3 cho biết, địa bàn rộng trong khi việc cập nhật dữ liệu trên nền tảng số cũng đòi hỏi cán bộ cơ sở phải vừa làm, vừa quen dần với cách thức mới. Việc vừa bảo đảm công việc thường xuyên, vừa tập trung cho chiến dịch không hề dễ. Tuy vậy, đơn vị vẫn xem đây là phần việc quan trọng, phải tranh thủ làm sớm, làm chắc, bởi dữ liệu cán bộ nếu không được chuẩn hóa từ đầu thì về sau càng khó cập nhật, đối chiếu.

Quản trị bằng dữ liệu số

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, toàn thành phố có 1.638 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thực hiện trong chiến dịch “35 ngày đêm”. Đến ngày 25/6, 100% hồ sơ đã hoàn thành việc cập nhật theo kế hoạch. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực tăng tốc ở chặng nước rút, mà còn cho thấy sự vào cuộc đồng bộ từ thành phố đến cơ sở trong một phần việc vốn đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Kế hoạch của Ban Tổ chức Thành ủy cho thấy, chiến dịch lần này không đặt ra yêu cầu hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của cả Đảng bộ trong một thời gian ngắn, mà tập trung vào các nhóm đối tượng trọng tâm, trước hết bảo đảm nền dữ liệu cơ bản được chuẩn hóa, đồng bộ và có thể tiếp tục hoàn thiện trong quá trình vận hành. Không dừng ở việc “nhập xong” trước ngày 25/6, mục tiêu là tạo bước chuyển từ cách quản lý hồ sơ chủ yếu bằng giấy sang quản trị bằng dữ liệu số.

Quá trình triển khai cũng gặp một số vướng mắc. Phần mềm còn mới, lưu dữ liệu chưa ổn định hoặc thiếu danh mục chức danh, vị trí công tác theo mô hình mới. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu dữ liệu chi tiết khiến nhiều trường thông tin phải rà lại từ hồ sơ gốc. Tuy vậy, các vướng mắc phát sinh đã được hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời. Những nội dung còn thiếu cũng từng bước được bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm tiến độ.

Ông Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, đợt cao điểm này là bước đi cụ thể để chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ trong thời gian tới.