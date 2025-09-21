  • Huế ngày nay Online
Hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà “Mái ấm tình thương” ở Bình Điền

HNN.VN - Ngày 23/9, chính quyền xã Bình Điền phối hợp Công ty Daystar tổ chức khởi công nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình ông Trần Chiến Công ở thôn 3.

Khánh thành "Mái ấm tình thương" cho hội viên khó khănXóa nhà tạm, nhà dột nát: Thần tốc hoàn thành bằng trách nhiệm và tình thương

 Khởi công xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hộ ông Trần Chiến Công

Gia đình ông Trần Chiến Công là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp.

Thông qua kêu gọi, vận động của UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Bình Điền, tại lễ khởi công, Công ty Daystar đã trao 60 triệu đồng, góp phần giúp gia đình ông Trần Chiến Công xây lại ngôi nhà mới khang trang, an toàn, qua đó có động lực phấn đấu, vươn lên thoát nghèo.

Trân trọng nghĩa cử cao đẹp của Công ty Daystar, ông Trần Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Điền bày tỏ, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền trong công tác an sinh xã hội nói chung, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nói riêng.

HÀN ĐĂNG
