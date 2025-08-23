“Ngày hội phụ nữ với trò chơi dân gian”

Các đội thi tham gia các trò chơi dân gian

Tại hội thi, các đội tham gia các trò chơi truyền thống như đua thuyền trên cạn, tìm ngọc trong bột, kéo co… Qua các trò chơi, hội thi đã mang đến không khí thi đua sôi nổi, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết trong cán bộ, hội viên.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Dịp này Hội LHPN xã đã trao tặng 6 suất quà trong chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia.

Ngày hội không chỉ là sân chơi bổ ích cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, tinh thần gắn kết cộng đồng, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn...