  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 10/09/2025 17:40

Nâng tầm sản phẩm các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

HNN.VN - Ngày 10/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế tổ chức diễn đàn tư vấn, hướng dẫn phương pháp tiếp cận chính sách cho các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) do phụ nữ làm chủ, với sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết, chủ hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) và cán bộ hội cơ sở hỗ trợ các mô hình KTTT.

Năng động, nhạy bén và làm chủ chính mìnhPhụ nữ thời đại mới, bắt nhịp kinh tế thị trường

 Giới thiệu sản phẩm của các mô hình do phụ nữ làm chủ

Hoạt động nằm trong Đề án 01 của Chính phủ “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, nhằm đồng hành cùng chị em xây dựng, phát triển sản phẩm bền vững.

Tại chương trình, các hội viên phụ nữ được lắng nghe nhiều thông tin thiết thực về chính sách phát triển sản phẩm, phương pháp xây dựng thương hiệu, ghi nhãn hàng hóa… giúp nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị sản phẩm.

Diễn đàn cũng là dịp để các mô hình trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối, quảng bá đến cộng đồng và các ngành chức năng.

Cũng nằm trong khuôn khổ Đề án 01 của Chính phủ, trước đó, Hội LHPN thành phố Huế đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương và chuyển đổi số cho 100 học viên là đại diện ban giám đốc, ban điều hành, quản lý HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết; chủ doanh nghiệp, chủ hộ SXKD do phụ nữ tham gia quản lý và làm chủ trên địa bàn thành phố Huế.

Các hội viên phụ nữ đã được nghe giới thiệu, chia sẻ các kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động SXKD. Nội dung tập trung vào: tìm hiểu khái niệm AI, những thách thức AI đặt ra đối với con người, tư duy đúng khi ứng dụng AI; đồng thời, thực hành một số công cụ AI, sử dụng phần mềm Capcut để thiết kế hình ảnh, clip quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 
Thông qua các hoạt động này, học viên được hỗ trợ tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng vào kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý. 

 

Tin, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
phụ nữcông nghệlàm chủ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến khoa học, công nghệ thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cần biến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên, góp phần hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Biến khoa học, công nghệ thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên
Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc

Đây là nội dung được quan tâm trong sự kiện “Tech Startup Day: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ thành phố Huế” được Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố (Hue Innovation Hub) tổ chức ngày 29/8.

Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc
“Ngày hội phụ nữ với trò chơi dân gian”

Ngày 27/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đan Điền tổ chức “Ngày hội phụ nữ với trò chơi dân gian” với sự tham gia của 8 đội chơi đến từ 39 chi hội trên địa bàn xã. Hội thi cũng thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ cùng người dân tham gia cổ vũ, động viên.

“Ngày hội phụ nữ với trò chơi dân gian”
Người cao tuổi với công nghệ số

Người cao tuổi đang dần hòa nhập vào “kỷ nguyên số”, thu hẹp khoảng cách thế hệ bằng những thao tác “chạm” công nghệ. Tuy nhiên, việc tiếp cận và làm chủ thiết bị số ở người cao tuổi vẫn cần sự đồng hành của gia đình và xã hội.

Người cao tuổi với công nghệ số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top