Nâng tầm sản phẩm các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Giới thiệu sản phẩm của các mô hình do phụ nữ làm chủ

Hoạt động nằm trong Đề án 01 của Chính phủ “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, nhằm đồng hành cùng chị em xây dựng, phát triển sản phẩm bền vững.

Tại chương trình, các hội viên phụ nữ được lắng nghe nhiều thông tin thiết thực về chính sách phát triển sản phẩm, phương pháp xây dựng thương hiệu, ghi nhãn hàng hóa… giúp nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị sản phẩm.



Diễn đàn cũng là dịp để các mô hình trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối, quảng bá đến cộng đồng và các ngành chức năng.

Cũng nằm trong khuôn khổ Đề án 01 của Chính phủ, trước đó, Hội LHPN thành phố Huế đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương và chuyển đổi số cho 100 học viên là đại diện ban giám đốc, ban điều hành, quản lý HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết; chủ doanh nghiệp, chủ hộ SXKD do phụ nữ tham gia quản lý và làm chủ trên địa bàn thành phố Huế.