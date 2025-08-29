Nâng tầm sản phẩm các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

|
| Giới thiệu sản phẩm của các mô hình do phụ nữ làm chủ
Hoạt động nằm trong Đề án 01 của Chính phủ “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, nhằm đồng hành cùng chị em xây dựng, phát triển sản phẩm bền vững.
Tại chương trình, các hội viên phụ nữ được lắng nghe nhiều thông tin thiết thực về chính sách phát triển sản phẩm, phương pháp xây dựng thương hiệu, ghi nhãn hàng hóa… giúp nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị sản phẩm.
Diễn đàn cũng là dịp để các mô hình trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối, quảng bá đến cộng đồng và các ngành chức năng.
Cũng nằm trong khuôn khổ Đề án 01 của Chính phủ, trước đó, Hội LHPN thành phố Huế đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương và chuyển đổi số cho 100 học viên là đại diện ban giám đốc, ban điều hành, quản lý HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết; chủ doanh nghiệp, chủ hộ SXKD do phụ nữ tham gia quản lý và làm chủ trên địa bàn thành phố Huế.
Các hội viên phụ nữ đã được nghe giới thiệu, chia sẻ các kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động SXKD. Nội dung tập trung vào: tìm hiểu khái niệm AI, những thách thức AI đặt ra đối với con người, tư duy đúng khi ứng dụng AI; đồng thời, thực hành một số công cụ AI, sử dụng phần mềm Capcut để thiết kế hình ảnh, clip quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
Thông qua các hoạt động này, học viên được hỗ trợ tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng vào kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.