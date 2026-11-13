Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế đạt giải Ba toàn đoàn

Hội thi diễn ra với các phần thi: chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống, và thuyết trình (theo hình thức sân khấu hóa) tập trung nội dung chuyển đổi số, an ninh mạng, công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm cao, Đoàn Hội LHPN TP. Huế mang đến Hội thi những phần thể hiện ấn tượng, đặc sắc, truyền tải thông điệp về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số; khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong công việc và cuộc sống.

Kết quả, Đoàn Hội LHPN thành phố Huế đã đoạt Giải Ba toàn đoàn.

Hội thi quy tụ 8 đội thi đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Huế và Khánh Hòa.