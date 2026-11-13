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ClockThứ Bảy, 14/11/2026 06:34
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế đạt giải Ba toàn đoàn

HNN.VN - Ngày 13/6, Đoàn Hội LHPN thành phố Huế do đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố làm Trưởng đoàn tham gia Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Trung - Tây Nguyên” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Tĩnh.

Kết nối các nguồn lực văn hóa trên môi trường sốKhơi thông dòng chảy dữ liệu, tăng tốc chuyển đổi số

Hội LHPN thành phố Huế (áo dài tím) đạt giải Ba toàn đoàn. 

Hội thi diễn ra với các phần thi: chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống, và thuyết trình (theo hình thức sân khấu hóa) tập trung nội dung chuyển đổi số, an ninh mạng, công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm cao, Đoàn Hội LHPN TP. Huế mang đến Hội thi những phần thể hiện ấn tượng, đặc sắc, truyền tải thông điệp về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số; khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong công việc và cuộc sống.

Kết quả, Đoàn Hội LHPN thành phố Huế đã đoạt Giải Ba toàn đoàn.

Hội thi quy tụ 8 đội thi đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Huế và Khánh Hòa.

Thảo Vy
 Từ khóa:
phụ nữtuyên truyềnchuyển đổi số
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