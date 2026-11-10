Điểm tựa bảo vệ phụ nữ

Thành viên CLB (bên phải) lắng nghe, tư vấn, giải đáp một số thắc mắc cho hội viên phụ nữ.

Hỗ trợ kịp thời

Sau khi rượu bia, chồng chị N.T.B, hội viên phụ nữ ở phường Thủy Xuân, đã nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ. Không muốn tiếp tục chịu đựng tình trạng này, chị N.T.B. đã tìm đến đường dây nóng của CLB để cầu cứu. Tiếp nhận thông tin, Ban Chủ nhiệm CLB nhanh chóng liên hệ Hội LHPN và các đoàn thể địa phương nắm bắt tình hình, phối hợp can thiệp.

CLB phối hợp với các lực lượng tại cơ sở gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích để người chồng nhận thức được hành vi sai trái, trách nhiệm đối với gia đình và những tổn thương gây ra cho vợ, con. Dù người chồng đã ký cam kết không tái phạm, chủ động hạn chế rượu bia và tập trung làm ăn, Hội LHPN địa phương vẫn tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình để kịp thời hỗ trợ người vợ khi cần thiết.

Chị N.T.B bộc bạch: “Qua sự hỗ trợ của CLB, tôi hiểu rằng, khi quyền lợi, sự an toàn của bản thân bị xâm phạm, phụ nữ cần chủ động tìm đến các tổ chức, cơ quan có trách nhiệm để được bảo vệ. Im lặng chính là dung túng cho cái sai”.

Không chỉ đồng hành trong những vụ việc bạo lực gia đình, CLB còn hỗ trợ phụ nữ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Ni cô T. N. H. T. cho biết đã mất 50 triệu đồng sau khi tham gia đầu tư qua mạng theo lời giới thiệu của một người quen. Mất tiền, ni cô hoang mang, lo lắng, không biết phải trình báo ở đâu, bắt đầu từ những thủ tục nào. “Suốt một thời gian dài, tôi mất ăn mất ngủ, tự dằn vặt bản thân. Muốn lấy lại tiền nhưng không biết phải làm thế nào, lại ngại chia sẻ vì sợ mất mặt”, ni cô chia sẻ.

Thông qua diễn đàn “Nghe phụ nữ nói”, ni cô biết đến hoạt động của CLB và tìm đến nhờ tư vấn. Tại đây, ni cô được hướng dẫn cách làm đơn tố giác hành vi có dấu hiệu lừa đảo và liên hệ cơ quan có thẩm quyền. Dù chưa biết có thể thu hồi số tiền đã mất hay không, sự hỗ trợ này giúp ni cô tự tin thực hiện các thủ tục để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nâng cao chất lượng tư vấn, mở rộng kết nối

CLB hiện có 21 thành viên, gồm cán bộ Hội LHPN thành phố, cán bộ tại một số địa phương và những người có kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Sự tham gia của các thành viên am hiểu pháp luật giúp hoạt động tư vấn sát với từng vụ việc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ và trẻ em.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Chủ nhiệm CLB cho biết, mục tiêu của CLB là tạo một địa chỉ tin cậy để phụ nữ mạnh dạn chia sẻ những vấn đề khó nói, được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Với những trường hợp phức tạp, vượt quá phạm vi chuyên môn, CLB đóng vai trò kết nối, chuyển thông tin đến cơ quan chức năng để có hướng xử lý phù hợp.

Trong quá trình hoạt động, CLB không chỉ giải đáp thắc mắc mà còn phối hợp với Hội LHPN cơ sở, chính quyền, công an, cơ quan tư pháp và các đoàn thể. Nhờ mạng lưới này, thông tin được tiếp nhận, chuyển đến các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm để xác minh, xử lý theo thẩm quyền, giúp người gặp khó khăn bớt lúng túng trong quá trình tìm kiếm sự hỗ trợ.

Dẫu vậy, hoạt động tư vấn vẫn đối mặt với không ít trở ngại. Nhiều phụ nữ còn tâm lý e ngại, sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình hoặc lo lắng thông tin cá nhân bị tiết lộ nên chưa mạnh dạn lên tiếng. Một số vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần thời gian xác minh, phối hợp giải quyết và theo dõi lâu dài. Trong khi đó, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đòi hỏi thành viên CLB phải thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng tư vấn.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, CLB chú trọng củng cố mạng lưới phối hợp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ tâm lý và nhận diện nguy cơ. Cùng với đó là tăng cường bảo mật thông tin, tôn trọng quyền riêng tư của người được tư vấn; ưu tiên các biện pháp bảo vệ an toàn đối với trường hợp bị bạo lực, xâm hại, thay vì chỉ dừng lại ở hòa giải, vận động.

Bên cạnh đường dây nóng, Hội LHPN thành phố đã đưa vào hoạt động Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí tại số 12 Đống Đa, phường Thuận Hóa, phục vụ vào thứ Tư hằng tuần, trong giờ hành chính, tạo thêm kênh tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ và người dân có nhu cầu.