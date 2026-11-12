Giúp phụ nữ chủ động quản lý tài chính

Tiếp cận vốn vay giúp cơ sở của bà Hoàng Thị Minh Trang phát triển hiệu quả hơn.

Đồng hành sau giải ngân

Bà Hoàng Thị Minh Trang làm nghề quạt truyền thống tại tổ dân phố Thừa Thanh, phường Phú Xuân và tạo việc làm ổn định cho 5 lao động trong vùng. Mới đây, bà được tổ tiết kiệm và vay vốn của phụ nữ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Xuân với số tiền 100 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị. Cùng với hỗ trợ tiếp cận tín dụng, tổ còn hướng dẫn bà ghi chép thu chi, tính toán chi phí nguyên liệu và các khoản dự phòng rủi ro.

“Từ khoản vay này, tôi mua máy vót nan tre, máy khoan lỗ định hình nan quạt. Số tiền còn lại được dùng mua tre làm nguyên liệu phục vụ mùa cao điểm. Các chị còn thường xuyên động viên, hỗ trợ tôi kết nối mở rộng thị trường; hướng dẫn cách tính toán thu, chi, dành dụm từng tháng để trả nợ nên tôi rất yên tâm. Sắp tới, tôi dự định sẽ tiếp tục vay thêm vốn để sửa sang nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc để mở rộng sản xuất, kinh doanh”, bà Trang chia sẻ.

Hiện, trên địa bàn thành phố có hơn 47.500 hộ vay phụ nữ tiếp cận vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 3.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,41% trên tổng dư nợ ủy thác của ngân hàng này. Song hành với hỗ trợ tiếp cận vốn, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các ban quản lý tổ nhắc nhở lịch trả lãi, vận động chị em gửi tiết kiệm hằng tháng. Với các hộ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nội dung hướng dẫn còn gắn với từng mùa, vụ, giúp hội viên tính toán thời điểm thu mua nguyên liệu, cân đối khoản đầu tư thiết bị để duy trì công việc.

Tại phường Kim Long, sự đồng hành này còn gắn với việc nâng cao nhận thức của phụ nữ trong nhận diện rủi ro, bảo vệ tài sản và tự tin giao dịch an toàn trên môi trường số. Bà Võ Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN phường Kim Long cho hay, hội thường xuyên lồng ghép hướng dẫn quản lý tài chính hộ gia đình vào các hoạt động hỗ trợ hội viên. Với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, việc theo sát hỗ trợ trong phát triển sinh kế, dự phòng rủi ro càng được quan tâm. Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt, hội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hội viên bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân, cảnh báo dự phòng rủi ro trên không gian mạng.

Tiếp cận tài chính toàn diện

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm của chương trình là hướng dẫn quản lý tài chính hộ gia đình, xây dựng phương án kinh doanh và sử dụng dịch vụ tài chính số. Đối tượng hỗ trợ tập trung gồm phụ nữ nghèo, yếu thế, phụ nữ khởi nghiệp và các cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành.

Đây là nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa chiến lược tài chính toàn diện trên địa bàn thành phố, giúp người dân mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức từ tín dụng, tiết kiệm đến thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời nâng cao kỹ năng tự bảo vệ thông tin và nhận diện nguy cơ lừa đảo. Chương trình cũng đưa việc hướng dẫn sử dụng tài khoản, ví điện tử, thanh toán bằng mã QR cùng phòng tránh lừa đảo, cảnh báo tín dụng đen vào nội dung phối hợp.

Theo ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9, việc mở rộng khả năng sử dụng dịch vụ thanh toán, tiết kiệm, tín dụng giúp người dân chủ động quản lý tài chính và tăng khả năng ứng phó với rủi ro. Người nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm được chú trọng trong thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện. Nhờ mạng lưới rộng khắp ở cơ sở, các cấp hội phụ nữ kịp thời nắm bắt nhu cầu, vướng mắc của hội viên để kết nối hiệu quả với ngành ngân hàng. Định kỳ hằng năm, hai bên sẽ giao ban, rà soát kế hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng nguồn vốn hay giao dịch ngân hàng để làm cơ sở triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo.