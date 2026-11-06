Nâng cao nhận thức phòng, chống xâm hại trẻ em

Phiên tòa giả định mang đến cách tiếp cận trực quan, sinh động trong tuyên truyền pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Thông qua phiên tòa giả định, các tình huống và quy trình xét xử vụ án liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em được tái hiện trực quan, giúp người tham dự hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, hậu quả của hành vi xâm hại cũng như trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, bảo vệ trẻ em.

Đây cũng là hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em.

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Hệ thống Sline Huế tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường năm 2026”, trao 27 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và hiện vật. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều phần quà dành cho các hoạt động đồng hành tại chương trình.