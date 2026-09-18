Góp phần giữ bình yên cơ sở

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phường Phong Thái tuần tra đêm.

Bám địa bàn, kịp thời xử lý vụ việc

Tổ dân phố (TDP) Nam Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập TDP Hiền Sĩ và Đông Dạ, có 631 hộ với 2.322 nhân khẩu. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều hơn, song lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở chỉ có 5 người.

Trong điều kiện đó, các thành viên của tổ này vẫn duy trì tuần tra, nắm tình hình tại những khu vực đông dân cư, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Với những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, lực lượng chủ động gặp gỡ, hòa giải; những vụ việc vượt quá thẩm quyền thì thông tin báo cáo, phối hợp cùng Công an phường để xử lý.

Lợi thế lớn của lực lượng này là am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân và nắm được những thay đổi trong KDC. Từ công tác quản lý cư trú, phát hiện mâu thuẫn, tuyên truyền, vận động người dân đến phối hợp xử lý các vụ việc, nhiều vấn đề được nhận diện và giải quyết từ cơ sở.

Công tác tuần tra của lực lượng này được Công an phường duy trì với 3 ca mỗi đêm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đã huy động gần 900 ca tuần tra, với hơn 1.500 lượt thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Qua những ca tuần tra, ngoài việc chủ động phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm, lực lượng còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp, chủ động bảo vệ tài sản; chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Những trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập, gây ồn ào, mất trật tự vào ban đêm cũng được nhắc nhở, vận động kịp thời.

Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng tại KDC vì thế cũng tạo thêm cảm giác yên tâm cho người dân. Tại TDP Bồ Điền, Nam Sơn, Đông Sơn… người dân ghi nhận tình hình an ninh, trật tự ổn định hơn khi các thành viên thường xuyên tổ chức tuần tra, nhất là vào ban đêm.

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, các tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thời gian qua phối hợp hiệu quả với Công an phường trong tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự công cộng và xử lý các vụ việc phát sinh. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn ổn định.

Góp sức xây dựng địa bàn an toàn

Phường Phong Thái có 14 tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, với 63 thành viên. Là địa bàn có nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí nên yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự càng đặt ra thường xuyên. Vì vậy, bên cạnh tuần tra, lực lượng còn phối hợp với Công an phường thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng ngừa ở KDC.

Một trong những hoạt động được duy trì là tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tổ đã chia sẻ nhiều thông tin về phòng, chống ma túy, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua trang Facebook “An ninh trật tự phường Phong Thái”.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ quản lý các mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Khi có trường hợp cháy nổ ở địa phương, các thành viên nhanh chóng tham gia chữa cháy, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Các thành viên còn hỗ trợ Công an phường làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin liên quan đến các vụ việc; thông báo, hướng dẫn người dân về thời gian, thủ tục cấp căn cước cho trẻ từ 6 - 14 tuổi. Lực lượng cũng tham gia quản lý, giám sát, cảm hóa, giáo dục người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Công an phường Phong Thái cho biết, dưới sự chỉ đạo của Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ngày càng phát huy vai trò hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Dù địa bàn sau sắp xếp rộng hơn, khối lượng công việc tăng, lực lượng này vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát KDC, chủ động phối hợp khi có vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định, bình yên ở địa phương.