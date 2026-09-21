Phong Phú tiếp tục tổ chức “Cà phê sáng thứ cùng dân"

Người dân TDP Điền Lộc 2 trao đổi ý kiến tại chương trình.

Với không khí cởi mở, gần gũi, người dân TDP Điền Lộc 2 thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề liên quan đời sống, sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. Cụ thể, các kiến nghị tập trung về đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng, đường dân sinh để phục vụ sản xuất, đi lại thuận lợi, nhất là trong mùa mưa; phát quang, khơi thông dòng chảy tại khu vực xóm Tân Lập và cống ngã tư Điền Lộc - Đại Lộc.

Người dân cũng đề xuất đầu tư hệ thống chiếu sáng trên tuyến từ cầu Hà Xuân đến cuối xóm gần đường cứu hộ, cứu nạn; bố trí thêm cụm loa thông minh nhằm nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Một số ý kiến đề nghị địa phương quan tâm tình trạng hát karaoke quá giờ quy định, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người dân; đồng thời nghiên cứu quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.

Các ý kiến, kiến nghị được Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đăng Phúc cùng đại diện các ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp và ghi nhận để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo bà Lê Thị Hoa Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú, “Cà phê sáng thứ bảy cùng dân" là thêm một kênh để Mặt trận, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết, đồng thuận, cùng chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.