Phong Phú thông qua các nghị quyết quan trọng

Đại biểu tại kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1675/NQ-UBTVQH14. Bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả, tạo tiền đề quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn tiếp theo.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tài chính từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND phường đã thống nhất thông qua Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 7/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ với tổng số tiền 40.662.000 đồng. Nguồn này sẽ được dùng để chi trả cho cộng đồng tham gia bảo vệ rừng, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích.

Ngoài ra, HĐND phường cũng đã thống nhất với đề xuất tại Tờ trình số 39/TTr-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2025 sau sáp nhập. Dự toán mới tăng từ 46.294 triệu đồng lên 128.298 triệu đồng, chênh lệch tăng 82.004 triệu đồng, bảo đảm phù hợp thực tiễn sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND phường cần bám sát nguồn bổ sung từ cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch chi hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu, nội dung lập dự toán theo đúng quy định pháp luật.

Sau dịp này, đồng chí Phan Hồng Anh đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần yêu nước, thi đua lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.