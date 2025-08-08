Nêu gương trong dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới

Lãnh đạo thành phố Huế cùng nguyên lãnh đạo thành phố chụp ảnh với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát huy vai trò người đứng đầu

Trong các buổi làm việc với cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhiều lần nhấn mạnh: Việc tinh gọn bộ máy không đơn thuần chỉ là sắp xếp về tổ chức, mà sâu xa hơn là để tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cho rằng, bộ máy mới cần được vận hành hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, không tránh khỏi khó khăn về cơ cấu, nhân sự, phân cấp nhiệm vụ… Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu các cấp phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần dấn thân, gương mẫu trong hành động, từ tư duy lãnh đạo, đổi mới phương pháp quản lý đến chuẩn mực đạo đức công vụ.

Ngày 25/7/2025, Kết luận số 179-KL/TW của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định rõ vai trò của người đứng đầu trong trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những bất cập từ cơ sở. Việc rà soát vướng mắc, tháo gỡ kịp thời các rào cản trong đất đai, đầu tư, cấp phép xây dựng, thuế, thủ tục hành chính… không thể trì hoãn. Người đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, không né tránh, không để ách tắc.

Cùng với đó là yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn, nhưng vận hành thông suốt; cán bộ bố trí đúng người, đúng việc; phát huy cao nhất sự phối hợp giữa các phòng ban và chính quyền cấp dưới. Tất cả những điều này chỉ có thể đạt được khi người lãnh đạo biết lắng nghe, biết chọn việc quan trọng để ưu tiên, biết tạo ra văn hóa làm việc hiệu quả và quyết liệt.

Từ quyết tâm nêu gương đến hành động cụ thể

Tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm không dừng lại ở định hướng chung mà đang dần chuyển hóa thành hành động cụ thể ở từng địa phương, từng đảng bộ trong toàn TP. Huế. Tại các đại hội đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, tinh thần ấy được đặt ở vị trí trung tâm trong các mục tiêu, chương trình trọng điểm và khâu đột phá phát triển.

Tại phường Thuận Hóa, Đảng bộ đề ra 9 chỉ tiêu phát triển, 5 chương trình trọng điểm và 5 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Bí thư Đảng ủy phường, ông Nguyễn Đình Bách chia sẻ: “Muốn tạo ra bước chuyển mạnh mẽ thì trước hết cán bộ phải đổi mới tư duy, nâng tầm hành động, dám nghĩ lớn, làm lớn và sáng tạo. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự dấn thân, có khát vọng, có tinh thần trách nhiệm; trong đó, người đứng đầu càng phải gương mẫu, dám chịu trách nhiệm về mọi kết quả”.

Tương tự, phường Hương Trà cũng xác lập những mục tiêu cụ thể như, tăng trưởng thu ngân sách bình quân 12 - 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 140 - 150 triệu đồng/năm vào năm 2030, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2030… Để đạt được những mục tiêu đó, Bí thư Đảng ủy phường, ông Nguyễn Duy Hùng xác định: “Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, uy tín, đủ năng lực, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu là then chốt. Cùng với đó là tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tầm nhìn, có năng lực quản lý, thực hiện đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm minh bạch, khách quan”.

Tư duy mới về tổ chức bộ máy cũng đang được vận dụng linh hoạt. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương khi tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngày 2/8) đã khẳng định sự kỳ vọng vào thế hệ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có tư duy chiến lược, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc lựa chọn cán bộ không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn phải chú trọng đến bản lĩnh, tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm và hiệu quả công việc.

“Đặt trong bối cảnh Huế đang từng bước khẳng định vai trò đô thị di sản đặc thù và tiến đến đô thị trực thuộc Trung ương, tinh thần “nêu gương - dám nghĩ - dám làm” không còn là khẩu hiệu, mà cần trở thành chuẩn mực hành động của toàn hệ thống chính trị. Từ cấp thành phố đến cấp xã, từ người lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn đều phải có tư duy chủ động, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo trong cách làm, quyết liệt trong hành động”, Chủ tịch UBND TP. Huế mong muốn.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều yêu cầu mới về phát triển hạ tầng, kinh tế số, chuyển đổi xanh, quản trị đô thị thông minh… mô hình CQĐP2C tại TP. Huế sẽ đối mặt với không ít áp lực, nhưng nếu đội ngũ lãnh đạo, quản lý thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần nêu gương trong đổi mới, hành động vì lợi ích chung, không sợ va chạm, thì chắc chắn sẽ tạo ra đột phá trong mọi lĩnh vực.