Xử lý 15 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải trong buổi đầu tiên

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện chở hàng.

Tại buổi đầu ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã huy động lực lượng, phương tiện và thành lập 6 tổ công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, trọng tâm là Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, các tuyến nội thị, tỉnh lộ.

Trong chiều 28/9, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu là chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu; chủ phương tiện giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Việc kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông mà còn hạn chế nguy cơ hư hỏng, xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra đối với phương tiện và chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các vi phạm có liên quan.