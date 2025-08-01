Va chạm giữa xe tải và môtô trên QL1A làm một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vụ va chạm xảy ra giữa hai phương tiện lưu thông cùng chiều là xe tải mang biển kiểm soát (BKS) 98RM-034.XX và xe môtô BKS 73AE-090.37 do một người đàn ông điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển mô tô bị thương nặng, người phụ nữ ngồi sau tử vong tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.