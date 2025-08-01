  • Huế ngày nay Online
Va chạm giữa xe tải và môtô trên QL1A làm một người tử vong

HNN.VN - Sáng 7/8, tại tuyến QL1A đoạn qua thôn Phước Hưng (xã Chân Mây - Lăng Cô) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe môtô.

Nguy hiểm từ thói quen vừa lái xe vừa sử dụng điện thoạiXử lý cấp bách các “điểm đen” giao thông Kiểm tra, giám sát thường xuyên camera hành trình3 xe khách va chạm liên hoàn trên đường tránh Huế

Hiện trường vụ tai nạn 

Theo đó, vụ va chạm xảy ra giữa hai phương tiện lưu thông cùng chiều là xe tải mang biển kiểm soát (BKS) 98RM-034.XX và xe môtô BKS 73AE-090.37 do một người đàn ông điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển mô tô bị thương nặng, người phụ nữ ngồi sau tử vong tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
