Tuyên truyền hiệu quả, người dân tự nguyện giao nộp vũ khí

Công an xã Nam Đông vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Lồng ghép tuyên truyền

Cuối tháng 12/2025, gần 150 người dân trên địa bàn xã Nam Đông đã tham gia hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, do công an địa phương phối hợp với Phòng Tham mưu Công an TP. Huế và Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức.

Cùng với với nội dung tuyên truyền bảo vệ rừng, Công an xã Nam Đông đã tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó, tập trung phân tích rõ nguy cơ mất an toàn và hậu quả pháp lý từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt, sản xuất. Bằng cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, kết hợp vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng công an xã đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Ngay tại hội nghị, người dân cũng đã tự nguyện giao nộp 10 vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng tự chế các loại, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Chia sẻ sau khi giao nộp vũ khí, anh Trần Xuân Chiến (trú tại thôn Bha Bha, xã Nam Đông) cho biết: “Trước đây, bà con quen dùng súng tự chế để đi rẫy, đi rừng. Qua tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn quy định của pháp luật và thấy được sự nguy hiểm của việc tàng trữ vũ khí. Giao nộp vũ khí là để bảo đảm an toàn cho gia đình và cho cả cộng đồng”.

Trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công an xã Nam Đông đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bám sát thực tiễn địa bàn. Trong đó, công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phòng ngừa nguy cơ phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở.

Là địa bàn miền núi có diện tích rừng lớn, trước đây, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn, đi rẫy. Việc tàng trữ các loại vũ khí này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu không được quản lý chặt chẽ. Trước thực tế đó, Công an xã Nam Đông đã xây dựng kế hoạch chuyên đề thu hồi vũ khí và phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn tăng cường bám nắm cơ sở. Đồng thời, phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức rà soát, tuần tra tại các khu vực giáp rừng, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân.

Bám sát địa bàn

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an xã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nội dung tuyên truyền được truyền đạt cụ thể, dễ hiểu, làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân; đồng thời phân tích những rủi ro có thể xảy ra nếu tiếp tục tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì giải thích, lắng nghe, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cách làm sát cơ sở, lấy tuyên truyền, thuyết phục làm trọng tâm đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của người dân.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt là chợ trung tâm xã. Lực lượng công an tổ chức phổ biến quy định pháp luật, vận động tiểu thương ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Ông Trần Văn Nhớ, một tiểu thương tại chợ Nam Đông cho biết, cửa hàng chỉ kinh doanh những mặt hàng được phép, tuyệt đối không tham gia buôn bán pháo hay súng tự chế. Đồng thời, người dân tại đây cũng nâng cao ý thức, chủ động tố giác các hành vi vi phạm.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an xã Nam Đông thông tin: “Đơn vị đã phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Thông qua các kênh này, chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa phân tích rõ tác hại của các loại vũ khí để bà con hiểu và tự giác giao nộp.

Nhờ kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp, thời gian qua, Công an xã Nam Đông đã vận động người dân tự nguyện giao nộp hơn 20 khẩu súng tự chế cùng nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác. “Với địa bàn miền núi như Nam Đông, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, bền bỉ, dựa vào uy tín của lực lượng công an cơ sở và sự phối hợp của các ban, ngành. Khi người dân hiểu đúng, họ sẽ tự giác chấp hành”, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.