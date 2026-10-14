Từ tin báo của người dân, nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp

Công an phường Kim Long trao trả tài sản bị mất trộm cho bà Phan Thị Thanh Tâm.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 15/10, bà Phan Thị Thanh Tâm (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Sơn Long, phường Hương Trà) đến Công an phường Kim Long trình báo về việc bị mất trộm 4 triệu đồng tiền mặt để trong cốp xe mô tô mang BKS 75F1-216.80 tại khu vực dãy nhà trọ số 57 Lý Nam Đế.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Kim Long khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ Trần Hưng Việt (sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Bao Vinh, phường Hóa Châu) là người thực hiện hành vi trộm cắp. Toàn bộ số tiền bị mất được thu hồi và trao trả cho bà Tâm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Long, ngay trong ngày 15/10, bà Phan Thị Thanh Tâm đã gửi thư cảm ơn đơn vị.