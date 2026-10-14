Góp ý 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Hội thảo tập trung góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Huế, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi, góp ý đối với 7 dự án luật, bộ luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các ý kiến tập trung phân tích những nội dung trọng tâm của từng dự án luật, làm rõ sự cần thiết phải ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính khả thi khi triển khai thực hiện, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của lực lượng Công an nhân dân.

Từ thực tiễn công tác tại địa phương, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình áp dụng các quy định mới; đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết để các quy định bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và thuận lợi khi tổ chức thực hiện.

Hội thảo là dịp để Công an thành phố Huế và Đoàn ĐBQH thành phố trao đổi, phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.