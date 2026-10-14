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ClockThứ Tư, 14/10/2026 09:52

Nhận hơn 18 triệu đồng chuyển nhầm, người dân chủ động trình báo công an

HNN.VN - Ngày 14/10, Công an xã Quảng Điền đã phối hợp với lực lượng công an tại TP. Đà Nẵng hỗ trợ người dân chuyển trả số tiền 18,45 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

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Anh Phan Hữu Minh Hiếu được Công an xã Quảng Điền hỗ trợ xác minh, hoàn trả số tiền nhận nhầm. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, tháng 8/2026, anh Phan Hữu Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại thôn La Vân, xã Quảng Điền, TP. Huế) bất ngờ nhận được 18,45 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng không quen biết. Nhận thấy số tiền không thuộc về mình, anh Hiếu đến Công an xã Quảng Điền trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Điền tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Huệ, hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Sau khi xác định được các bên liên quan, Công an xã Quảng Điền phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Khánh hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền.

Minh Nguyên
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