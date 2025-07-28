Thắp lửa tri thức, khơi dậy ý chí làm lại cuộc đời

Cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy hướng dẫn học viên đọc, viết

Đối với nhiều học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Công an thành phố Huế, việc thiếu kiến thức văn hóa, không biết đọc, biết viết là một rào cản tâm lý cực kỳ lớn. Đó không chỉ là sự thiếu hụt về kỹ năng mà còn là nỗi mặc cảm sâu sắc, khiến họ tự ti và dễ dàng buông xuôi, quay trở lại con đường cũ.

Hiểu rõ điều này, Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế đã quyết định mở các lớp học dạy chữ ngay tại chỗ. Những bài học giản dị bắt đầu từ việc đánh vần, tập viết những nét chữ đầu tiên, hay tự tay viết được tên của chính mình, đã đem lại niềm vui và thắp lên hy vọng.

Anh H.H.A., một học viên người dân tộc thiểu số chia sẻ trong xúc động: “Trước đây, mỗi lần cầm bút mà không ký được tên mình, tôi thấy xấu hổ lắm. Đi đâu cũng tự ti, nghĩ mình đã nghiện ngập, lại còn không biết chữ thì coi như bỏ đi rồi. Nay được các cán bộ ở đây cầm tay chỉ cho từng nét, đến hôm nay tự viết được tên mình, tôi mừng đến khóc. Hóa ra mình vẫn còn có ích, mình vẫn học được”. Niềm vui của anh A. không chỉ là biết thêm con chữ, mà đó còn là sự xác nhận rằng mình chưa phải là người “bỏ đi rồi”, là động lực đầu tiên để anh tin rằng mình có thể bắt đầu lại.

Người đứng lớp tại “lớp học đặc biệt” này chính là các cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại cơ sở cai nghiện. Họ vừa là người quản giáo nghiêm khắc, vừa là người thầy kiên nhẫn, vừa là người bạn đồng hành trong cuộc chiến tâm lý đầy cam go của học viên.

Thượng tá Bùi Quang Tri, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế cho biết: “Dạy chữ cho học viên ở đây không giống như dạy học sinh bình thường. Nhiều anh em tâm lý còn bất ổn, mặc cảm nên rất dễ bỏ cuộc. Chúng tôi phải kiên trì, động viên từng chút một, tìm cách giảng dạy đơn giản, dễ hiểu nhất. Niềm vui lớn nhất không phải là họ viết nhanh, tính giỏi, mà là thấy họ tìm lại được sự tập trung và niềm tin. Khi họ cầm được quyển sách đọc, họ sẽ bớt thời gian nghĩ đến ma túy”.

Sự tận tụy đó đã mang lại kết quả ngọt ngào. Qua hơn hai tháng miệt mài, đã có hai học viên là người dân tộc Pa Cô, Vân Kiều thuộc địa bàn A Lưới từ chỗ hoàn toàn không biết chữ, nay đã đọc thông, viết thạo và làm được các phép tính cơ bản.

Hoạt động dạy văn hóa, xóa mù chữ cho học viên đã thể hiện sâu sắc tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng khẳng định rõ nét vai trò kép của Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Huế trong giai đoạn mới. Đây không chỉ đơn thuần là nơi giáo dục, trị liệu chuyên biệt, giúp học viên từ bỏ ma túy về mặt thể chất. Quan trọng hơn, nơi đây đã trở thành một “trường học đặc biệt” khơi dậy niềm tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người từng lầm lỡ.