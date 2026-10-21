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ClockThứ Tư, 21/10/2026 17:36

Công an thành phố Huế đôn đốc hoạt động tuần tra, kiểm soát

HNN.VN - Ngày 21/10, Công an TP. Huế cho biết, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của các Tổ tuần tra, kiểm soát và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

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Đại tá Nguyễn Viết Hoàng (thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” và tăng cường hoạt động của Tổ công tác 785, các Tổ tuần tra công an cấp xã và Công an thành phố đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an thành phố đã thành lập các Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai đợt cao điểm và hoạt động của Tổ công tác 785, các Tổ tuần tra công an cấp xã. Các đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố luân phiên trực tiếp phụ trách, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương.

Qua buổi kiểm tra tối 20/10, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh về ANTT.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng yêu cầu các lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuần tra, kiểm soát; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Cán bộ, chiến sĩ cần chú trọng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với người dân; giải quyết các vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, đồng thời thể hiện tinh thần gần gũi, tôn trọng và lắng nghe Nhân dân.

Việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc gắn với nâng cao chất lượng tuần tra, kiểm soát thể hiện quyết tâm của Công an TP. Huế trong thực hiện đợt cao điểm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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