Sáu mươi ngày đêm quyết tâm làm sạch địa bàn

Công an TP. Huế ra quân triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm, quyết tâm làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự.

Chủ động ngăn chặn nguy cơ từ cơ sở

Một buổi tối cuối tháng 9/2026, Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 2006, trú tại phường Thuận Hóa) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy. Hai ngày sau, Hợp rủ thêm 3 người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm đã đánh mình.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp nhóm thanh niên đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình, Hợp cùng những người đi cùng lao vào tấn công. Hai nhóm sau đó ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Giữa tháng 10/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; trong đó, 7 bị can bị bắt tạm giam, 8 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là một trong những vụ việc cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở. Với mục tiêu đó, đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” đang được lực lượng Công an TP. Huế triển khai đồng bộ, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ với địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tại xã Quảng Điền, Thượng tá Hồ Minh Bình, Trưởng Công an xã yêu cầu các tổ công tác phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy trình và chế độ công tác; phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại xã Đan Điền, Trung tá Trần Mai Sâm, Trưởng Công an xã yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ, chủ động nắm chắc tình hình, bám địa bàn, bám cơ sở. Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nổi lên, các địa bàn, lĩnh vực và đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự; không để đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật hoạt động kéo dài mà không được phát hiện, xử lý, tích tụ thành điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Đề cao hiệu quả thực chất

Thông tin từ Công an TP. Huế, đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” được triển khai từ ngày 8/10 - 8/12/2026, nhằm chủ động nắm chắc tình hình, tổng rà soát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực. Đồng thời, kịp phát hiện, giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận hoặc rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Công an TP. Huế bắt tạm giam 7 bị can trong vụ hai nhóm thanh niên mang hung khí đánh chém nhau trên nhiều tuyến đường.

Trong đợt cao điểm, Công an thành phố tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Trọng tâm là giữ vững an ninh trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp; rà soát, làm sạch dữ liệu, quản lý và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, củng cố 18/40 địa bàn không ma túy, tạo nền tảng mở rộng địa bàn không ma túy trong năm 2027.

Cùng với đó, lực lượng công an tập trung xử lý sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; đấu tranh với các nhóm đối tượng, điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Việc giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa hồ sơ nghiệp vụ cũng được chú trọng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được tăng cường, gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố cho biết đã yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai quyết liệt, bám sát cơ sở, chủ động nhận diện, xử lý các nguy cơ phức tạp, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và theo đuổi nhiệm vụ đến cùng.

“Kết quả đợt cao điểm phải gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo chuyển biến thực chất về an ninh, trật tự, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027”, Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.