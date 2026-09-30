Xóa điểm nóng, xây dựng “phường không ma túy”

Tuyến đường Trần Huy Liệu đã xóa “điểm nóng” về tình trạng mua bán ma túy.

Từ những địa bàn phức tạp

Một trong những vụ việc điển hình là Công an phường Phú Xuân bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 380 viên hồng phiến, hơn 0,6g ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan tại một căn nhà đường Thanh Lâm Bồ. Vụ việc sau đó được lập hồ sơ, bàn giao Phòng PC04 Công an thành phố tiếp tục điều tra.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường phát hiện 19 vụ với 25 đối tượng và 3 việc với 3 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong 19 vụ có 7 vụ tàng trữ, 10 vụ sử dụng và 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ 2 vụ tàng trữ, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng thời gian, 34 đối tượng vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 58,75 triệu đồng.

Trung tá Hà Văn Thiện, Phó Trưởng Công an phường Phú Xuân cho biết, tuyến đường Trần Huy Liệu từng là địa bàn phức tạp về mua bán ma túy. Qua các đợt phối hợp đấu tranh giữa Công an phường và lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố, đến nay tình trạng mua bán ma túy trên tuyến này không còn, tình hình cơ bản ổn định.

Hiện, khu vực Trần Huy Liệu đang được giải tỏa để thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Theo Trung tá Hà Văn Thiện, khi hạ tầng được hoàn thiện, việc chiếu sáng, quản lý không gian sẽ thuận lợi hơn, hạn chế nguy cơ các đối tượng lợi dụng để tụ tập, sử dụng ma túy và gây án.

Tuyến Phùng Khắc Khoan cũng từng xuất hiện các điểm mua bán “cỏ Mỹ”. Sau khi lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường triệt xóa, khu vực này cơ bản được kiểm soát. Công an phường đang tiếp tục tăng cường quản lý, đồng thời đề xuất lắp đặt camera, bổ sung chiếu sáng để phòng ngừa tái diễn.

Tại những khu vực sau giải tỏa của dự án Kinh thành Huế, nơi hệ thống chiếu sáng còn hạn chế, lực lượng công an tăng cường tuần tra vào ban đêm, không để hình thành các điểm phức tạp về tệ nạn.

Quản chặt từ cơ sở

Cùng với xử lý các địa bàn phức tạp, Phú Xuân đang triển khai quản lý từ tổ dân phố. Hiện, phường có 47 tổ rà soát cộng đồng tại 47 tổ dân phố, một tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và 12 tổ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện.

Qua rà soát, phường lập danh sách 287 đối tượng, trong đó đang quản lý 157 người, gồm 74 người nghiện, 48 người sử dụng trái phép chất ma túy, 16 người quản lý sau cai và 19 người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”.

Tại chung cư Phú Hậu, lực lượng chức năng kiểm tra 7 block, test nhanh ma túy đối với 319 trường hợp, phát hiện 3 trường hợp dương tính. Các trường hợp này được xử phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Theo Trung tá Hà Văn Thiện, khó khăn lớn của Phú Xuân là địa bàn rộng, dân số đông, trong khi lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy còn mỏng. Phương thức hoạt động của tội phạm cũng ngày càng tinh vi, trong đó có việc lợi dụng công nghệ để liên lạc, hoạt động. “Công an là lực lượng nòng cốt, nhưng để quản lý địa bàn hiệu quả cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị”, Trung tá Hà Văn Thiện nói.

Phú Xuân đặt mục tiêu năm 2026 có 45% tổ dân phố đạt tiêu chí “không ma túy”, nâng lên 100% vào năm 2029 và duy trì, củng cố kết quả trong năm 2030. Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho rằng, mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi trách nhiệm được phân công cụ thể đến từng địa bàn, từng lực lượng. “Để biến mục tiêu thành kết quả thực tế, chúng tôi yêu cầu thực hiện theo phương châm ‘rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả’. Địa bàn nào để xảy ra điểm nóng về ma túy kéo dài mà không kịp thời phát hiện, xử lý thì người phụ trách phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Việt Bằng nhấn mạnh.

Công an phường được giao rà soát, phân loại, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm, không để phát sinh địa bàn phức tạp mới. Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, tiếp cận việc làm, học nghề, nguồn vốn, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện.