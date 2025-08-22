Lừa vay “đáo hạn ngân hàng”: Chiêu thức cũ, nạn nhân mới

Võ Chí Thành trước tòa

Giăng bẫy “lãi suất cao”

Vụ án do TAND TP. Huế xét xử đối với Võ Chí Thành (SN 1992, trú tại Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là một lời cảnh tỉnh.

Theo cáo trạng, trong thời gian công tác tại phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Huế, Thành vay tiền của nhiều người với lý do mua bán bất động sản hoặc cho khách vay đáo hạn. Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2019 - 2023, Thành đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để vay, mượn tiền, nhận đặt cọc mua bán đất rồi chiếm đoạt của 7 bị hại, tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bằng chiêu thức tinh vi của mình, Thành đã 4 lần lừa trót lọt anh Tô Văn B. (trú đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú cũ - nay là phường Vỹ Dạ) - một khách hàng có tiền gửi tại ngân hàng của Thành với tổng số tiền 8,8 tỷ đồng. Ban đầu, Thành đưa thông tin cần vay 2,5 tỷ đồng giúp khách hàng đáo hạn, khi xong thủ tục được trích 1,5% thì chia nhau. Tin lời, anh B. rút tiền đưa cho Thành mà không yêu cầu viết giấy mượn tiền. Tương tự, bằng chiêu đánh vào tâm lý ham lãi suất cao, anh B. tiếp tục chuyển thêm cho Thành 3 lần nữa với số tiền 6,3 tỷ đồng cùng với các phương thức lừa đảo trên…

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thành 15 năm tù.

Các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vay mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng” xảy ra gần đây trên địa bàn TP. Huế đã làm cho hàng chục nạn nhân sập bẫy và mất số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế và xã hội.

Mới đây, TAND TP. Huế đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại Huế, nguyên nhân viên của một ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo Hà 16 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 - 2022, Hà vay mượn tiền của nhiều cá nhân với danh nghĩa “đáo hạn ngân hàng”, cam kết trả gốc và lãi suất rất cao chỉ sau 7 - 10 ngày. Ban đầu, Hà trả lãi đúng hẹn để lấy lòng tin, sau đó vay số tiền lớn hơn, dùng tiền vay mới để trả nợ cũ. Khi mất khả năng chi trả, bị cáo khất lần, lẩn tránh.

Để tạo niềm tin, Hà còn lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để thuyết phục người cho vay, thậm chí dàn dựng người đóng giả khách hàng đến nhận tiền. Với thủ đoạn này, trong vòng chưa đầy 2 năm, Hà đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo của 11 người, chiếm đoạt 28,9 tỷ đồng.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo cơ quan chức năng, hệ lụy gây ra từ các vụ án vay tiền “đáo hạn ngân hàng” rất nặng nề, bởi số tiền trong từng vụ án thường rất lớn, thời gian vụ việc kéo dài. Hành vi phổ biến của loại tội phạm này là đánh trúng vào tâm lý tin tưởng của nhiều người từ việc được trả lãi suất cao, hoặc thông qua hợp đồng kinh doanh hoặc dựa trên mối quan hệ quen biết để chiếm đoạt tài sản.

Phương thức phạm tội của loại tội phạm này cũng rất tinh vi. Khi vay tiền, các đối tượng thường đem theo số tiền mặt trả tiền lãi trước cho các nạn nhân. Ngoài cái “mác” là cán bộ tín dụng của ngân hàng, các đối tượng thường dựng lên màn kịch có nhiều nhà, đất, đi xe sang để củng cố niềm tin. Cá biệt, một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để vay tiền dân sự, núp bóng “đáo hạn ngân hàng” nhưng thực chất là xoay vòng trả nợ hoặc chiếm đoạt. Với chiêu trò hứa hẹn lãi suất cao, thu hồi vốn nhanh, nhiều người dân đã tin tưởng cho vay mà không có biện pháp bảo đảm, dẫn đến rủi ro lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không nên tham gia cho vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng khi không nắm rõ mục đích vay, khả năng chi trả cũng như biện pháp bảo đảm. Đây là chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý phức tạp.

Theo các chuyên gia ngân hàng, để tránh rủi ro, người cho vay cần tuân thủ pháp luật về cho vay, tuân thủ quy định về lãi suất, đồng thời tìm hiểu kỹ người vay có thực sự có khoản vay đến hạn hay không; tức là khi cho vay, cần tham gia cùng người vay trong quá trình nhận tiền, trả nợ cho ngân hàng và nhận tiền vay mới của ngân hàng để tránh những rủi ro do bị lừa đảo.