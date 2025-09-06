Lĩnh án vì tổ chức massage kèm bán dâm

Thúy và Hùng trước tòa

Theo cáo trạng, tháng 9/2024, Thúy thuê một căn nhà tại đường Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP. Huế với giá 15 triệu đồng/tháng, thời hạn 3 năm, để mở cơ sở kinh doanh dịch vụ massage.

Đến giữa tháng 10/2024, Thuý bắt đầu đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage. Tuy nhiên, vì hám lợi, bị cáo đã lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách có nhu cầu tại cơ sở này.

Thúy tuyển 6 nhân viên nữ để duy trì hoạt động của cơ sở, khi lượng khách đông, Thúy còn gọi thêm các gái bán dâm bên ngoài thông qua Zalo. Tại tầng 1 cơ sở massage, Thuý bố trí một phòng riêng để các nhân viên ngồi chờ đến lượt phục vụ khách. Các gói dịch vụ được Thúy quy định cụ thể, giá tình từ 700.000/lượt đến 1,2 triệu đồng mỗi lượt (Massage và mua bán dâm).

Để điều hành hoạt động, Thuý thuê Nguyễn Văn Hùng làm quản lý, phụ trách trông coi và dẫn khách lên phòng, với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Thuý sử dụng điện thoại đăng nhập tài khoản Zalo và lập nhóm “Nv Thanh Thúy” gồm Hùng và các nhân viên. Khi có khách mua dâm, Thuý hoặc Hùng sẽ nhắn tin vào nhóm để điều nhân viên lên phòng.

Từ 18h hôm trước đến 2h sáng hôm sau, Thuý trực tiếp thỏa thuận giá bán dâm với khách. Sau khi thỏa thuận, Hùng sẽ dẫn khách lên phòng, còn nhân viên sẽ vào phục vụ. Khi bận việc, Hùng được phép tự thỏa thuận và điều hành thay Thúy.

Cuối mỗi ngày, Thúy tính toán số lượt bán dâm của từng nhân viên, thu thêm 120.000 đồng/người/ngày đối với nhân viên có bán dâm.

Khoảng 22h15 ngày 13/2/2025, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Thanh Thúy thì phát hiện và bắt quả tang hai trường hợp đang thực hiện mua dâm.

Qua điều tra cho thấy, chỉ trong hai ngày 12 và 13/2/2025, Thuý và Hùng đã tổ chức cho 54 lượt bán dâm tại cơ sở này.

Cơ quan điều tra xác định, Phan Thị Thanh Thúy là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động chứa mại dâm tại cơ sở massage Thanh Thúy. Nguyễn Văn Hùng giữ vai trò giúp sức tích cực, tham gia dẫn khách và quản lý nhân viên.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thị Thanh Thúy 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Hùng 3 năm 3 tháng tù giam.

Trong vụ án này, các đối tượng mua và bán dâm đều bị xử phạt hành chính.