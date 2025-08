Kịp thời cứu nữ sinh viên có ý định nhảy cầu trong đêm

Lực lượng Cảnh sát cơ động thuyết phục nữ sinh từ bỏ ý định tự tử

Vào lúc 1h40 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ban đêm theo kế hoạch phân công, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Huế do Thiếu tá Trần Hữu Luận làm tổ trưởng khi di chuyển từ đường Lê Duẩn qua cầu Dã Viên đã phát hiện một người phụ nữ đang đứng sát lan can cầu với biểu hiện bất ổn tâm lý, có ý định nhảy cầu.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khéo léo thuyết phục và kịp thời khống chế, đưa người phụ nữ về vị trí an toàn, ngăn chặn một vụ việc nguy hiểm có thể xảy ra.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ được xác định tên là N. (SN 2001, quê quán tỉnh Quảng Trị), hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP. Huế. Sau khi ổn định tình hình, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Phú Xuân và Tổ công tác 1311 tiếp tục hỗ trợ tâm lý và liên hệ với người thân. Đến 3h11 cùng ngày, người nhà đã có mặt để đưa N. về trong trạng thái an toàn.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và nhân văn của tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.