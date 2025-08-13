  • Huế ngày nay Online
Hơn 53 triệu dữ liệu cá nhân bị rao bán, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng

HNN.VN - Chiều 13/8, TAND TP. Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo đã mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
 Lê Công Định (áo xanh đứng giữa) và các bị cáo khác tại tòa 

6 bị cáo gồm: Lê Công Định (SN 1997), trú tại tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Anh Đào (SN 1990), Nguyễn Vũ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Minh Tú (SN 1999), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh; Trương Văn Hà (SN 2000), trú tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); Dương Thanh Lâm (SN 1982), trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng: Ngày 17/12/2024, từ tố giác của một người trú tại TP. Huế về việc có đối tượng rao bán thông tin tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) tiến hành xác minh, khám xét nơi ở của Lê Công Định (trú TP. Huế), thu giữ 2 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Định sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Gmail để mua, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, sau đó rao bán cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2019 -12/2024, Định thu thập và mua tổng cộng 53.088.003 thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các dữ liệu bao gồm: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bất động sản, bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng, khách hàng chứng khoán, khách hàng của các dự án lớn… Dung lượng dữ liệu lên đến khoảng 306 GB.

Định mua dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có các bị cáo Nguyễn Minh Tú, Dương Thanh Lâm, Trương Văn Hà, Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Vũ Thanh Tùng và một số đối tượng khác nhưng không nhớ cách liên lạc. Giá mua dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lần giao dịch, tổng cộng khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi có dữ liệu, Định đăng bài quảng cáo, chủ động liên hệ với khách hàng qua các nhóm bất động sản, môi giới trên mạng xã hội, bán dữ liệu với giá khoảng 300 đồng/thông tin. Một thông tin có thể bán cho nhiều người để tăng lợi nhuận.

Cơ quan điều tra đã xác định hàng chục người trên khắp cả nước đã mua dữ liệu của Định, chủ yếu để phục vụ việc chào bán bất động sản, quảng cáo sản phẩm, môi giới tài chính. Các giao dịch diễn ra qua tài khoản ngân hàng của Định.

Tổng số tiền Định thu được từ việc bán dữ liệu cá nhân là hơn 892 triệu đồng, trừ chi phí mua dữ liệu, số tiền thu lợi bất chính là hơn 842 triệu đồng. Định đã tự nguyện nộp lại 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Công an TP. Huế làm rõ hành vi phạm tội của 5 bị cáo còn lại.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Công Định 15 tháng tù giam.

Nguyễn Vũ Thanh Tùng, Trương Văn Hà phạt mỗi bị cáo 25 triệu đồng; Dương Thanh Lâm, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Anh Đào phạt mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

THÁI SƠN
