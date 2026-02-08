Các bưu cục giao dịch trung tâm sẽ mở cửa đến hết ngày 15/2

Các bưu gửi đến Bưu cục phát trước 15/2 (28 tháng Chạp) sẽ được Bưu điện Việt Nam phát đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán, chậm nhất là trước 12h trưa 16/2 (29 tháng Chạp) - Ảnh: VGP

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, những ngày cận Tết, sản lượng chấp nhận qua hệ thống của Bưu điện Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 25-30% so với ngày thường của các tháng cuối năm và tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm, sản lượng bưu gửi toàn mạng lưới lên tới gần 1.000.000 bưu gửi/ngày.

Mức tăng trưởng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng, mua sắm sôi động dịp Tết, đồng thời đặt ra áp lực lớn đối với công tác tổ chức khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi.

Để hàng hóa thông suốt với nguyên tắc phát hết hàng hóa trong ca, trong ngày, các đơn vị của Bưu điện Việt Nam đã tăng cường lực lượng phát, bưu tá hợp lý cho từng tuyến phát, tổ chức phát hàng ngoài giờ hành chính, nhất là các địa bàn có sản lượng bưu phẩm lớn để đảm bảo hàng hóa được phát chính xác, an toàn tới người nhận trong thời gian sớm nhất.

Các bưu cục giao dịch trung tâm sẽ phục vụ đến hết ngày 15/2

Đối với hoạt động phát trả hàng hoá, các bưu gửi đến Bưu cục phát trước ngày 15/2/2026 (28 tháng Chạp) sẽ được Bưu điện Việt Nam phát đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán, chậm nhất là trước 12h trưa ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp).

Theo kế hoạch, các Bưu cục giao dịch trung tâm sẽ mở cửa phục vụ người dân, doanh nghiệp đến hết ngày 15/2/2026 (28 tháng Chạp) và mở cửa trở lại từ ngày 19/2/2026 (mùng 3 Tết).

Lãnh đạo Bưu điện Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ lượng bưu gửi phát sinh thực tế, chủ động giờ đóng, mở cửa bưu cục cho phù hợp, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Các bưu cục giao dịch khác căn cứ vào tình hình thực tế, phong tục, tập quán của từng địa bàn cụ thể thông báo công khai thời gian mở cửa, bố trí số lượng nhân viên giao dịch theo hướng tối ưu hóa hiệu quả phục vụ khách hàng.

Đối với các dịch vụ chuyển phát quốc tế, các đường thư máy bay, tàu thủy sẽ tạm ngừng khai thác theo lịch làm việc của cơ quan Hải quan, từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026. Do đó, các bưu gửi quốc tế trong thời gian này có thể chậm hơn so với chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.

Bưu điện Việt Nam lưu ý người dân, khách hàng chủ động gửi hàng hóa, quà tặng trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là đối với các địa chỉ nhận là cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, trường học, khu công nghiệp,… để kịp phát trước thời gian nghỉ Lễ.